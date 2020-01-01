Аварія на трасі Володимир-Волинський – Луцьк: постраждалий – голова ОТГ

Сьогодні, 17 січня, вранці на автодорозі поблизу села Яковичі Володимир-Волинського району автомобіль Toyota CamryЗ власних джерелстало відомо, що внаслідок ДТП постраждав 59-річний голова Війницької ОТГ Локачинського району Сергій Вербицький. Він був пасажиром автомобіля Mitsubishi L200. Наразі він перебуває у лікарні.Відомо, що автомобілем Toyota Camry кермував 25-річний чоловік.У ЗМІ з'явилася інформація про те, що за кермом автомобіля Toyota Camry нібито був поліцейський. Утім, джерела у правоохоронних органах не підтверджують цю інформацію. За попередньою інформацією, в авто було троє поліцейських з управління стратегічних розслідувань, але за кермом був "цивільний".