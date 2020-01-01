Аварія на трасі Володимир-Волинський – Луцьк: постраждалий – голова ОТГ
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Сьогодні, 17 січня, вранці на автодорозі поблизу села Яковичі Володимир-Волинського району автомобіль Toyota Camry в'їхав в авто Mitsubishi L200, водій якого здійснював висадку пасажирів.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що внаслідок ДТП постраждав 59-річний голова Війницької ОТГ Локачинського району Сергій Вербицький. Він був пасажиром автомобіля Mitsubishi L200. Наразі він перебуває у лікарні.
Відомо, що автомобілем Toyota Camry кермував 25-річний чоловік.
У ЗМІ з'явилася інформація про те, що за кермом автомобіля Toyota Camry нібито був поліцейський. Утім, джерела у правоохоронних органах не підтверджують цю інформацію. За попередньою інформацією, в авто було троє поліцейських з управління стратегічних розслідувань, але за кермом був "цивільний".
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З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що внаслідок ДТП постраждав 59-річний голова Війницької ОТГ Локачинського району Сергій Вербицький. Він був пасажиром автомобіля Mitsubishi L200. Наразі він перебуває у лікарні.
Відомо, що автомобілем Toyota Camry кермував 25-річний чоловік.
У ЗМІ з'явилася інформація про те, що за кермом автомобіля Toyota Camry нібито був поліцейський. Утім, джерела у правоохоронних органах не підтверджують цю інформацію. За попередньою інформацією, в авто було троє поліцейських з управління стратегічних розслідувань, але за кермом був "цивільний".
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Коментарі 2
За кермом не мусор , так і повірили .
Цивільний віз поліцейських?
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