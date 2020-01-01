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Аварія на трасі Володимир-Волинський – Луцьк: постраждалий – голова ОТГ

Аварія на трасі Володимир-Волинський – Луцьк: постраждалий – голова ОТГ
Сьогодні, 17 січня, вранці на автодорозі поблизу села Яковичі Володимир-Волинського району автомобіль Toyota Camry в'їхав в авто Mitsubishi L200, водій якого здійснював висадку пасажирів.

З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що внаслідок ДТП постраждав 59-річний голова Війницької ОТГ Локачинського району Сергій Вербицький. Він був пасажиром автомобіля Mitsubishi L200. Наразі він перебуває у лікарні.

Аварія на трасі Володимир-Волинський – Луцьк: постраждалий – голова ОТГ


Відомо, що автомобілем Toyota Camry кермував 25-річний чоловік.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що за кермом автомобіля Toyota Camry нібито був поліцейський. Утім, джерела у правоохоронних органах не підтверджують цю інформацію. За попередньою інформацією, в авто було троє поліцейських з управління стратегічних розслідувань, але за кермом був "цивільний".


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Теги: Сергій Вербицький, аварія, Волинь
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Коментарі 2
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За кермом не мусор , так і повірили .
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Цивільний віз поліцейських?
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