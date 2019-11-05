Луцький замок без частини муру. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:44
Показали, яким був замок Любарта без частини муру.
Фото на своїй сторінці у facebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
За словами дослідниці, світлина зроблена у міжвоєнний час.
На ній зафільмували Луцький замок без частини муру, тому добре видно костел.
Окрім того, у замку раніше тренувалися спортивні пожежники. Фото датоване 1939 роком.
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Фото на своїй сторінці у facebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
За словами дослідниці, світлина зроблена у міжвоєнний час.
На ній зафільмували Луцький замок без частини муру, тому добре видно костел.
Окрім того, у замку раніше тренувалися спортивні пожежники. Фото датоване 1939 роком.
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