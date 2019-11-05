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Луцький замок без частини муру. РЕТРОФОТО

Луцький замок без частини муру. РЕТРОФОТО
Показали, яким був замок Любарта без частини муру.

Фото на своїй сторінці у facebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

За словами дослідниці, світлина зроблена у міжвоєнний час.

На ній зафільмували Луцький замок без частини муру, тому добре видно костел.
Луцький замок без частини муру. РЕТРОФОТО

Окрім того, у замку раніше тренувалися спортивні пожежники. Фото датоване 1939 роком.
Луцький замок без частини муру. РЕТРОФОТО

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Теги: замок Любарта, Луцьк
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