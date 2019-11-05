Луцький замок без частини муру. РЕТРОФОТО





Фото на своїй сторінці у facebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



За словами дослідниці, світлина зроблена у міжвоєнний час.



На ній зафільмували Луцький замок без частини муру, тому добре видно костел.



Окрім того, у замку раніше тренувалися спортивні пожежники. Фото датоване 1939 роком.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, яким був замок Любарта без частини муру.Фото на своїй сторінці у facebook виклала дослідницяЗа словами дослідниці, світлина зроблена у міжвоєнний час.На ній зафільмували Луцький замок без частини муру, тому добре видно костел.Окрім того, у замку раніше тренувалися спортивні пожежники. Фото датоване 1939 роком.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію