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ФСБ на 35 років заборонила в'їзд до Криму та РФ уродженцю Волині

ФСБ на 35 років заборонила в'їзд до Криму та РФ уродженцю Волині
Окупаційна влада Криму заборонила в'їзд українському журналісту правозахисного ресурсу "Article 20" Тарасу Ібрагімову на територію анексованого півострова і на територію РФ до 2054 року.

Про це інформує Українська правда.

Журналіст описав діалог, що відбувся між ним та прикордонником:
- Ви ж здогадуєтеся чому?, - запитує мене прикордонник ФСБ.
- Я знаю.
- Ну і чому?
- Особиста неприязнь.

"Спасибі всім хто був ці 4 роки поруч. ... Все буде добре, але трохи по-іншому", - зазначив журналіст.

За даними ЗМІ, в якості підстави заборони у прикордонній службі РФ послалися на норму федерального закону №27 "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ", яка передбачає заборону на в'їзд в Росію, "з метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров'я населення".

Варто зауважити, що Тарас Ібрагімов - уродженець селища Ратне, навчався на політології у ВНУ імені Лесі Українки.

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Теги: Крим, в'їзд, заборона
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Коментарі 1
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В 2054 році вже може і не бути такої країни, куди вїзд заборонений))
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