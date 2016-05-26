ФСБ на 35 років заборонила в'їзд до Криму та РФ уродженцю Волині
Сьогодні, 16:12
Окупаційна влада Криму заборонила в'їзд українському журналісту правозахисного ресурсу "Article 20" Тарасу Ібрагімову на територію анексованого півострова і на територію РФ до 2054 року.
Про це інформує Українська правда.
Журналіст описав діалог, що відбувся між ним та прикордонником:
- Ви ж здогадуєтеся чому?, - запитує мене прикордонник ФСБ.
- Я знаю.
- Ну і чому?
- Особиста неприязнь.
"Спасибі всім хто був ці 4 роки поруч. ... Все буде добре, але трохи по-іншому", - зазначив журналіст.
За даними ЗМІ, в якості підстави заборони у прикордонній службі РФ послалися на норму федерального закону №27 "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ", яка передбачає заборону на в'їзд в Росію, "з метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров'я населення".
Варто зауважити, що Тарас Ібрагімов - уродженець селища Ратне, навчався на політології у ВНУ імені Лесі Українки.
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Про це інформує Українська правда.
Журналіст описав діалог, що відбувся між ним та прикордонником:
- Ви ж здогадуєтеся чому?, - запитує мене прикордонник ФСБ.
- Я знаю.
- Ну і чому?
- Особиста неприязнь.
"Спасибі всім хто був ці 4 роки поруч. ... Все буде добре, але трохи по-іншому", - зазначив журналіст.
За даними ЗМІ, в якості підстави заборони у прикордонній службі РФ послалися на норму федерального закону №27 "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ", яка передбачає заборону на в'їзд в Росію, "з метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров'я населення".
Варто зауважити, що Тарас Ібрагімов - уродженець селища Ратне, навчався на політології у ВНУ імені Лесі Українки.
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Коментарі 1
В 2054 році вже може і не бути такої країни, куди вїзд заборонений))
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