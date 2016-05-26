ФСБ на 35 років заборонила в'їзд до Криму та РФ уродженцю Волині

Тарасу Ібрагімову на територію анексованого півострова і на територію РФ до 2054 року.



Про це інформує



Журналіст описав діалог, що відбувся між ним та прикордонником:

- Ви ж здогадуєтеся чому?, - запитує мене прикордонник ФСБ.

- Я знаю.

- Ну і чому?

- Особиста неприязнь.



"Спасибі всім хто був ці 4 роки поруч. ... Все буде добре, але трохи по-іншому", - зазначив журналіст.



За даними ЗМІ, в якості підстави заборони у прикордонній службі РФ послалися на норму федерального закону №27 "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ", яка передбачає заборону на в'їзд в Росію, "з метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров'я населення".



Варто зауважити, що Тарас Ібрагімов - уродженець селища Ратне, навчався на політології у ВНУ імені Лесі Українки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окупаційна влада Криму заборонила в'їзд українському журналісту правозахисного ресурсу "Article 20"на територію анексованого півострова і на територію РФ до 2054 року.Про це інформує Українська правда Журналіст описав діалог, що відбувся між ним та прикордонником:"Спасибі всім хто був ці 4 роки поруч. ... Все буде добре, але трохи по-іншому", - зазначив журналіст.За даними ЗМІ, в якості підстави заборони у прикордонній службі РФ послалися на норму федерального закону №27 "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ", яка передбачає заборону на в'їзд в Росію, "з метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров'я населення".Варто зауважити, що Тарас Ібрагімов - уродженець селища Ратне, навчався на політології у ВНУ імені Лесі Українки.

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