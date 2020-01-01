На Волині спіймали двох іноземців-нелегалів

На Волині затримали громадян Польщі та Азербайджану, які нелегально перебували в області протягом кількох років.Про розповіла, речниця Державної міграційної служби Волині, - йдеться у сюжеті Суспільного.Так, громадянин Польщі8 років займався сільським господарством у селі Стенжаричі Володимир-Волинського району. В чоловіка разом із цивільною дружиною в Україні народилося 4 дітей.Інший нелегал - громадянин Азербайджану, у 2017 був затриманий міграційною службою і видворений, але повернувся в Україну в 2018 році та був затриманий повторно.Нині нелегали чекають рішення суду.Торік працівники міграційної служби затримали та помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства 27 неврегульованих мігрантів. 14 з них відправили на Батьківщину, решта - перебувають у пункті.Цьогоріч працівники служби склали документи на 5 примусових повернень людей до країн походження.