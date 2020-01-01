На Волині спіймали двох іноземців-нелегалів
Сьогодні, 08:10
На Волині затримали громадян Польщі та Азербайджану, які нелегально перебували в області протягом кількох років.
Про розповіла Наталія Левчук, речниця Державної міграційної служби Волині, - йдеться у сюжеті Суспільного.
Так, громадянин Польщі Кшиштоф 8 років займався сільським господарством у селі Стенжаричі Володимир-Волинського району. В чоловіка разом із цивільною дружиною в Україні народилося 4 дітей.
Інший нелегал - громадянин Азербайджану, у 2017 був затриманий міграційною службою і видворений, але повернувся в Україну в 2018 році та був затриманий повторно.
Нині нелегали чекають рішення суду.
Торік працівники міграційної служби затримали та помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства 27 неврегульованих мігрантів. 14 з них відправили на Батьківщину, решта - перебувають у пункті.
Цьогоріч працівники служби склали документи на 5 примусових повернень людей до країн походження.
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Про розповіла Наталія Левчук, речниця Державної міграційної служби Волині, - йдеться у сюжеті Суспільного.
Так, громадянин Польщі Кшиштоф 8 років займався сільським господарством у селі Стенжаричі Володимир-Волинського району. В чоловіка разом із цивільною дружиною в Україні народилося 4 дітей.
Інший нелегал - громадянин Азербайджану, у 2017 був затриманий міграційною службою і видворений, але повернувся в Україну в 2018 році та був затриманий повторно.
Нині нелегали чекають рішення суду.
Торік працівники міграційної служби затримали та помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства 27 неврегульованих мігрантів. 14 з них відправили на Батьківщину, решта - перебувають у пункті.
Цьогоріч працівники служби склали документи на 5 примусових повернень людей до країн походження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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