вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині спіймали двох іноземців-нелегалів

На Волині спіймали двох іноземців-нелегалів
На Волині затримали громадян Польщі та Азербайджану, які нелегально перебували в області протягом кількох років.

Про розповіла Наталія Левчук, речниця Державної міграційної служби Волині, - йдеться у сюжеті Суспільного.

Так, громадянин Польщі Кшиштоф 8 років займався сільським господарством у селі Стенжаричі Володимир-Волинського району. В чоловіка разом із цивільною дружиною в Україні народилося 4 дітей.

Інший нелегал - громадянин Азербайджану, у 2017 був затриманий міграційною службою і видворений, але повернувся в Україну в 2018 році та був затриманий повторно.

Нині нелегали чекають рішення суду.

Торік працівники міграційної служби затримали та помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства 27 неврегульованих мігрантів. 14 з них відправили на Батьківщину, решта - перебувають у пункті.

Цьогоріч працівники служби склали документи на 5 примусових повернень людей до країн походження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині спіймали двох іноземців-нелегалів
Сьогодні, 08:10
Водії-порушники зможуть сплачувати штраф через телефон
Сьогодні, 07:34
На Волині відкрили полігон спортивного орієнтування
Сьогодні, 06:18
За добу волинянин майже 500 разів викликали «швидку»
Сьогодні, 05:11
Через грип у трьох областях на карантин закрили школи
Сьогодні, 04:09
Схожі новини
За добу волинянин майже 500 разів викликали «швидку» За добу волинянин майже 500 разів викликали «швидку»
Сьогодні, 05:11
На Волині через «пожежу» зі школи евакуювали учнів. ФОТО На Волині через «пожежу» зі школи евакуювали учнів. ФОТО
Сьогодні, 02:19
22 cічня на Волині: гортаючи календар 22 cічня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Волинь» розпочала перший зимовий тренувальний збір «Волинь» розпочала перший зимовий тренувальний збір
21 січень, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині спіймали двох іноземців-нелегалів
Сьогодні, 08:10
 0
День без авто: чому Луцьку варто спробувати
Сьогодні, 08:00
 0
Водії-порушники зможуть сплачувати штраф через телефон
Сьогодні, 07:34
 0
На Волині відкрили полігон спортивного орієнтування
Сьогодні, 06:18
 0
За добу волинянин майже 500 разів викликали «швидку»
Сьогодні, 05:11
 0
Медіа
відео
1/8