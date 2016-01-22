22 січня в Україні відзначають День Соборності





Відзначимо, що крім Філіпа (Пилипа) іменинниками 22 січня є також Євстрат, Полієвкт, а також Петро, - пише



Народні традиції 22 січня



У давнину люди вважали, що яка погода буде 22 січня, такий буде і вересень. У цей день люди починали братися до господарських робіт, про які згадували після тривалих січневих гулянь.



22 січня, за традицією, треба обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе Святки" - всю святкову безтурботність, що допоможе швидше приступити до роботи.



Прийнято в цей день було багато працювати. Подвір'я, хату, господарські будівлі приводили в порядок. Люди займалися пранням, заготівлею дров, готували їжу.



Головні прикмети на Пилипа



- Якщо на Пилипа день ясний та погожий, рік буде благополучним і врожайним.



- Ворони, що сидять на верхівках дерев, є провісниками посилення морозів, якщо птахи сидять на снігу - це до потепління.



- Кішка залізла на піч - варто чекати морозів, лежить догори черевом - до тепла.



- Людина, народжена в цей день, може стати хорошим миротворцем.



Що не можна робити 22 січня



Оскільки цей день присвячений працьовитості, категорично не можна байдикувати, а також працювати спустивши рукава. Такі горе-працівники можуть накликати не себе невдачі та хвороби. Не можна в цей день сваритися, насміхатися над кимось або знущатися.



День Соборності України



Це державне свято сягає корінням у 1919 рік, тоді на Софійській площі в Києві відбулося урочисте віче, на якому і був проголошений "Акт Злуки - возз'єднання Української народної республіки і Західно-Української народної республіки.



За традицією в цей день проводяться святкові заходи, вшанування активістів, учасників Революції Гідності, воїнів АТО і ООС, які віддали життя за те, щоб Україна була єдиною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 січня 2020 року православні українці вшановують пам'ять Євстратія Філіпа. Крім того, цей день має важливе історичне значення для нашої країни - ми святкуємо День Соборності - возз'єднання Західної і Східної України в 1919 році.Відзначимо, що крім Філіпа (Пилипа) іменинниками 22 січня є також Євстрат, Полієвкт, а також Петро, - пише РБК Україна У давнину люди вважали, що яка погода буде 22 січня, такий буде і вересень. У цей день люди починали братися до господарських робіт, про які згадували після тривалих січневих гулянь.22 січня, за традицією, треба обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе Святки" - всю святкову безтурботність, що допоможе швидше приступити до роботи.Прийнято в цей день було багато працювати. Подвір'я, хату, господарські будівлі приводили в порядок. Люди займалися пранням, заготівлею дров, готували їжу.- Якщо на Пилипа день ясний та погожий, рік буде благополучним і врожайним.- Ворони, що сидять на верхівках дерев, є провісниками посилення морозів, якщо птахи сидять на снігу - це до потепління.- Кішка залізла на піч - варто чекати морозів, лежить догори черевом - до тепла.- Людина, народжена в цей день, може стати хорошим миротворцем.Оскільки цей день присвячений працьовитості, категорично не можна байдикувати, а також працювати спустивши рукава. Такі горе-працівники можуть накликати не себе невдачі та хвороби. Не можна в цей день сваритися, насміхатися над кимось або знущатися.Це державне свято сягає корінням у 1919 рік, тоді на Софійській площі в Києві відбулося урочисте віче, на якому і був проголошений "Акт Злуки - возз'єднання Української народної республіки і Західно-Української народної республіки.За традицією в цей день проводяться святкові заходи, вшанування активістів, учасників Революції Гідності, воїнів АТО і ООС, які віддали життя за те, щоб Україна була єдиною.

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