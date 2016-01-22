вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

22 січня в Україні відзначають День Соборності

22 січня в Україні відзначають День Соборності
22 січня 2020 року православні українці вшановують пам'ять Євстратія Філіпа. Крім того, цей день має важливе історичне значення для нашої країни - ми святкуємо День Соборності - возз'єднання Західної і Східної України в 1919 році.

Відзначимо, що крім Філіпа (Пилипа) іменинниками 22 січня є також Євстрат, Полієвкт, а також Петро, - пише РБК Україна.

Народні традиції 22 січня

У давнину люди вважали, що яка погода буде 22 січня, такий буде і вересень. У цей день люди починали братися до господарських робіт, про які згадували після тривалих січневих гулянь.

22 січня, за традицією, треба обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе Святки" - всю святкову безтурботність, що допоможе швидше приступити до роботи.

Прийнято в цей день було багато працювати. Подвір'я, хату, господарські будівлі приводили в порядок. Люди займалися пранням, заготівлею дров, готували їжу.

Головні прикмети на Пилипа

- Якщо на Пилипа день ясний та погожий, рік буде благополучним і врожайним.

- Ворони, що сидять на верхівках дерев, є провісниками посилення морозів, якщо птахи сидять на снігу - це до потепління.

- Кішка залізла на піч - варто чекати морозів, лежить догори черевом - до тепла.

- Людина, народжена в цей день, може стати хорошим миротворцем.

Що не можна робити 22 січня

Оскільки цей день присвячений працьовитості, категорично не можна байдикувати, а також працювати спустивши рукава. Такі горе-працівники можуть накликати не себе невдачі та хвороби. Не можна в цей день сваритися, насміхатися над кимось або знущатися.

День Соборності України

Це державне свято сягає корінням у 1919 рік, тоді на Софійській площі в Києві відбулося урочисте віче, на якому і був проголошений "Акт Злуки - возз'єднання Української народної республіки і Західно-Української народної республіки.

За традицією в цей день проводяться святкові заходи, вшанування активістів, учасників Революції Гідності, воїнів АТО і ООС, які віддали життя за те, щоб Україна була єдиною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День Соборності, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік з Волині, у якого виявили правець, помер
Сьогодні, 09:55
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 09:48
22 січня в Україні відзначають День Соборності
Сьогодні, 09:20
У Луцьку шукають кращу ідею на облаштування території біля замку
Сьогодні, 09:20
У місті на Волині мінівен збив пішохода та втік. ВІДЕО
Сьогодні, 09:12
Схожі новини
22 січня на Волині: гортаючи календар 22 січня на Волині: гортаючи календар
22 січень, 2016, 00:00
Волонтери закликають підтримати дитину, вітчим якої вже на небі Волонтери закликають підтримати дитину, вітчим якої вже на небі
21 січень, 11:01
21 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети 21 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
21 січень, 09:28
21 січня на Волині: гортаючи календар 21 січня на Волині: гортаючи календар
21 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку понад пів сотні дітей хворіють на діабет
Сьогодні, 10:42
 0
1000–1500 гривень за кожен перетин кордону: двоє волинських митників вимагали хабарі у перевізника
Сьогодні, 10:36
 0
Члени сімей загиблих під час ліквідації аварії на ЧАЕС їздитимуть у Чорнобиль за кошти Луцька
Сьогодні, 10:29
 0
Як придбати авто та зекономити тисячі доларів: спеціальна пропозиція від WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 10:27
 0
В Іспанії вирує убивчий шторм: жертвою стихії став українець
Сьогодні, 10:13
 0
Медіа
відео
1/8