Чоловік з Волині, у якого виявили правець, помер
Сьогодні, 09:55
На Волині помер 43-річний мешканець Локачинського району, у якого виявили правець.
Про це повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.
Інформують, що чоловік помер 19 січня від ускладнень правця.
Нагадаємо, що причиною захворювання стало інфікування відмороженої ступні та пізнє звернення за медичною допомогою. Чоловікові ампутували ступню. Утім, і це не допомогло. Зауважимо, що це був перший за 6 років випадок правця на Волині.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у світі щорічно від правця гине понад 160 тис. людей. Навіть у разі застосування найсучасніших методів лікування правцю у розвинених країнах помирає 30-60% госпіталізованих хворих.
Лікарі епідеміологи нагадують, що щеплення і дотримання заходів безпеки – це найкращий захист від правця.
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Про це повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.
Інформують, що чоловік помер 19 січня від ускладнень правця.
Нагадаємо, що причиною захворювання стало інфікування відмороженої ступні та пізнє звернення за медичною допомогою. Чоловікові ампутували ступню. Утім, і це не допомогло. Зауважимо, що це був перший за 6 років випадок правця на Волині.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у світі щорічно від правця гине понад 160 тис. людей. Навіть у разі застосування найсучасніших методів лікування правцю у розвинених країнах помирає 30-60% госпіталізованих хворих.
Лікарі епідеміологи нагадують, що щеплення і дотримання заходів безпеки – це найкращий захист від правця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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