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У Луцьку понад пів сотні дітей хворіють на діабет

У Луцьку понад пів сотні дітей хворіють на діабет
У Луцьку 49 дітей мають цукровий діабет, ще 4 – нецукровий.

Про це йшлося у середу, 22 січня, під час засідання комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

У Луцьку хворих на цукровий та нецукровий діабети забезпечують витратними матеріалами за рахунок міського бюджету. Інсулін же закуповує держава.

Однак громадська організація матерів хворих на цукровий діабет дітей просить внести зміну, що стосується віку. Зокрема, хворіють на діабет й лучани, яким вже виповнилося 18 років, тож просять передбачити кошти на розхідники й дітям старше 18 років, які навчають стаціонарно.

До слова, у 2020 році на витратні матеріали передбачили 976,9 тисячі гривень, на путівки – 270 тисяч.

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Теги: діабет, Луцьк
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