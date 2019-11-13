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Волинянка засвітилася на порносайті

Волинянка засвітилася на порносайті
Відеозапис із жителькою Нововолинська потрапило на порносайт.

Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град».

З 5 серпня до 30 жовтня 2019 року невідомий розповсюдив відео з ознаками порнографії на сайті «TybeGalore Free Porn Tubes» із посиланням «Novovolynsk tubes: TybeGalore».

На відеозаписі була зафіксована жителька Нововолинська.

Правоохоронці встановили, що невідомий чоловік телефонував жінці і вимагав гроші. Оскільки та відмовилася платити, відео з нею потрапило в Інтернет.

Триває слідство.

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Теги: порносайт, волинянка, ухвала, Нововолинськ
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