Волинянка засвітилася на порносайті
Сьогодні, 12:05
Відеозапис із жителькою Нововолинська потрапило на порносайт.
Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град».
З 5 серпня до 30 жовтня 2019 року невідомий розповсюдив відео з ознаками порнографії на сайті «TybeGalore Free Porn Tubes» із посиланням «Novovolynsk tubes: TybeGalore».
На відеозаписі була зафіксована жителька Нововолинська.
Правоохоронці встановили, що невідомий чоловік телефонував жінці і вимагав гроші. Оскільки та відмовилася платити, відео з нею потрапило в Інтернет.
Триває слідство.
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Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град».
З 5 серпня до 30 жовтня 2019 року невідомий розповсюдив відео з ознаками порнографії на сайті «TybeGalore Free Porn Tubes» із посиланням «Novovolynsk tubes: TybeGalore».
На відеозаписі була зафіксована жителька Нововолинська.
Правоохоронці встановили, що невідомий чоловік телефонував жінці і вимагав гроші. Оскільки та відмовилася платити, відео з нею потрапило в Інтернет.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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