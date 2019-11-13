Волинянка засвітилася на порносайті





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, – інформує сайт



З 5 серпня до 30 жовтня 2019 року невідомий розповсюдив відео з ознаками порнографії на сайті «TybeGalore Free Porn Tubes» із посиланням «Novovolynsk tubes: TybeGalore».



На відеозаписі була зафіксована жителька Нововолинська.



Правоохоронці встановили, що невідомий чоловік телефонував жінці і вимагав гроші. Оскільки та відмовилася платити, відео з нею потрапило в Інтернет.



Триває слідство.

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