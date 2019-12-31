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Луцький військовий аеродром понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

Луцький військовий аеродром понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
У мережі інтернет опублікували ретросвітлину, на якій зображена будівля першого Луцького військового аеродрому.

Про це пише на сторінці у Facebook «Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» / Луцький Аероклуб «Крила Волині».

Зауважують, фотографія зроблена в 1915-1916 роках.

"Сьогодні на цьому місці розташований Привокзальний район м. Луцька, а саме проспект Грушевського та вулиці Шухевича (колишня Кузнецова), Привокзальна (колишня Ленінградська), Гулака-Артемовського та Арцеулова, Волинська обласна клінічна лікарня та Луцький клінічний пологовий будинок/ Lutsk Clinical Maternity Hospital", - йдеться у дописі.

Луцький військовий аеродром понад 100 років тому. РЕТРОФОТО


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Теги: ретрофото, військовий аеродром, Луцьк
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