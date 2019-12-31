Луцький військовий аеродром понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:19
У мережі інтернет опублікували ретросвітлину, на якій зображена будівля першого Луцького військового аеродрому.
Про це пише на сторінці у Facebook «Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» / Луцький Аероклуб «Крила Волині».
Зауважують, фотографія зроблена в 1915-1916 роках.
"Сьогодні на цьому місці розташований Привокзальний район м. Луцька, а саме проспект Грушевського та вулиці Шухевича (колишня Кузнецова), Привокзальна (колишня Ленінградська), Гулака-Артемовського та Арцеулова, Волинська обласна клінічна лікарня та Луцький клінічний пологовий будинок/ Lutsk Clinical Maternity Hospital", - йдеться у дописі.
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Про це пише на сторінці у Facebook «Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» / Луцький Аероклуб «Крила Волині».
Зауважують, фотографія зроблена в 1915-1916 роках.
"Сьогодні на цьому місці розташований Привокзальний район м. Луцька, а саме проспект Грушевського та вулиці Шухевича (колишня Кузнецова), Привокзальна (колишня Ленінградська), Гулака-Артемовського та Арцеулова, Волинська обласна клінічна лікарня та Луцький клінічний пологовий будинок/ Lutsk Clinical Maternity Hospital", - йдеться у дописі.
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