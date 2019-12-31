Луцький військовий аеродром понад 100 років тому. РЕТРОФОТО





Про це пише на сторінці у Facebook



Зауважують, фотографія зроблена в 1915-1916 роках.



"Сьогодні на цьому місці розташований Привокзальний район м. Луцька, а саме проспект Грушевського та вулиці Шухевича (колишня Кузнецова), Привокзальна (колишня Ленінградська), Гулака-Артемовського та Арцеулова, Волинська обласна клінічна лікарня та Луцький клінічний пологовий будинок/ Lutsk Clinical Maternity Hospital", - йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі інтернет опублікували ретросвітлину, на якій зображена будівля першого Луцького військового аеродрому.Про це пише на сторінці у Facebook «Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» / Луцький Аероклуб «Крила Волині» Зауважують, фотографія зроблена в 1915-1916 роках."Сьогодні на цьому місці розташований Привокзальний район м. Луцька, а саме проспект Грушевського та вулиці Шухевича (колишня Кузнецова), Привокзальна (колишня Ленінградська), Гулака-Артемовського та Арцеулова, Волинська обласна клінічна лікарня та Луцький клінічний пологовий будинок/ Lutsk Clinical Maternity Hospital", - йдеться у дописі.

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