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Як почувається дівчина, що разом із сестрою випала з вікна луцької багатоповерхівки

Як почувається дівчина, що разом із сестрою випала з вікна луцької багатоповерхівки
Дівчина, котра 8 січня разом із сестрою випала з вікна 7-го поверху у Луцьку, перебуває на лікуванні у Волинській обласній клінічній лікарні.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних.

Нагадаємо, на вулиці Конякіна із вікна багатоповерхівки випало двоє 15-річних дівчат. Неповнолітні виявилися двоюрідними сестрами, одна з них загинула на місці.

За словами Ігоря Дородних, дівчина знаходиться у свідомості, спілкується. Утім, каже медик, вона отримала перелом щелепи після падіння, тож її перевели на лікування у відділення щелепно-лицевої хірургії в обласній лікарні.

"Дякувати Богу, її стан стабільний. Переломи з часом загояться. Думаю, що все буде добре", - відзначив лікар.

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Теги: Луцьк, Конякіна, випали з вікна, неповнолітні, трагедія, лікарня
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