Однокласниця поділилася спогадами про волинянина, який загинув від ворожої кулі на Сході





Про це розповіла однокласниця бійця Наталія Гаврилюк, пишуть



«У Колі день народження влітку. Ми провчилися з ним одинадцять років. У школі він не визначився з планами на своє майбутнє. Через рік чи два після закінчення школи він пішов добровольцем на схід. Минулого року я його побачила під час зустрічі випускників. Я не впізнала у цьому розумному, виваженому, зрілому чоловікові того хлопчика зі школи. Він дуже змінився. Він став чоловіком. Спокійним, розумним, начитаним, більш обізнаним. Якщо на зустрічі однокласників ми небагато розмовляли, то влітку, пів року тому, знову зустрілися. Цього разу вже в маршрутці. І я була шокована, наскільки в нього змінився світогляд. У школі він був таким собі веселуном з відмінним почуттям гумору. Але в маршрутці я була шокована зрілістю його поглядів на життя. Він мене приємно вразив», – намагаючись стримати емоції, розповідає дівчина.



Вона каже, що мама Миколи цього разу не хотіла відпускати хлопця на схід і умовляла його залишитись вдома. Проте Микола відповідав, що захищати Україну – його святий обов’язок.



«Я ще не вірю, що це трапилось. У мене шок! Чомусь згадуються лише позитивні й кумедні моменти, пов’язані з Колею... Не вірю... Дуже шкода» – тихо каже Наталія.



Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, на Донбасі від кулі снайпера загинув військовий Микола Сорочук, який родом з села Лище, що поблизу Луцька.



Фото – з архіву Наталії Гаврилюк





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загиблий від кулі снайпера 22-річний уродженець села Лище Микола Сорочук через рік після закінчення школи пішов добровольцем на війну.Про це розповіла однокласниця бійця, пишуть "Волинські Новини". «У Колі день народження влітку. Ми провчилися з ним одинадцять років. У школі він не визначився з планами на своє майбутнє. Через рік чи два після закінчення школи він пішов добровольцем на схід. Минулого року я його побачила під час зустрічі випускників. Я не впізнала у цьому розумному, виваженому, зрілому чоловікові того хлопчика зі школи. Він дуже змінився. Він став чоловіком. Спокійним, розумним, начитаним, більш обізнаним. Якщо на зустрічі однокласників ми небагато розмовляли, то влітку, пів року тому, знову зустрілися. Цього разу вже в маршрутці. І я була шокована, наскільки в нього змінився світогляд. У школі він був таким собі веселуном з відмінним почуттям гумору. Але в маршрутці я була шокована зрілістю його поглядів на життя. Він мене приємно вразив», – намагаючись стримати емоції, розповідає дівчина.Вона каже, що мама Миколи цього разу не хотіла відпускати хлопця на схід і умовляла його залишитись вдома. Проте Микола відповідав, що захищати Україну – його святий обов’язок.«Я ще не вірю, що це трапилось. У мене шок! Чомусь згадуються лише позитивні й кумедні моменти, пов’язані з Колею... Не вірю... Дуже шкода» – тихо каже Наталія.Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, на Донбасі від кулі снайпера загинув військовий Микола Сорочук, який родом з села Лище, що поблизу Луцька.

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