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Припиняє їздити маршрутка № 233 «Липини–Полонка»: обіцяють, що тимчасово

Припиняє їздити маршрутка № 233 «Липини–Полонка»: обіцяють, що тимчасово
Маршрутка № 233 «Липини–Полонка» припиняє перевезення із 24 січня.

Оголошення про це з’явилися у автобусах згаданого маршруту.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступник Гіркополонківського сільського голови Андрій Мороз розповів, що така ситуація склалася через нерентабельність маршруту. Перевізник переконує, що пасажирів – мало, щоразу від початку маршруту до кінця їде всього 10-15 людей.

Тож перевізник готовий продовжити обслуговувати маршрут, але дещо змінивши схему руху.

За словами Андрія Мороза, наразі сільрада чекає від перевізника конкретні пропозиції щодо зміни схеми руху й надасть їх на розгляд транспортного управління Волинської ОДА. Тож у сільраді переконують, що відсутність маршрутки № 233 – тимчасова.

Зауважимо, наразі автобус № 233 «Липини-Полонка» курсує за такою схемою: вул. Перемоги (с. Полонка, м-н Ритуальні послуги) – вул. Мологвардійська – вул. Мамсурова – б-р Дружби народів – вул. Станіславського – вул. Львівська – вул. Ковельська – вул. Глушець – Київський майдан – вул. Рівненська – вул. Теремнівська.

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Теги: маршрутка №233, Полонка, Луцьк, Андрій Мороз
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