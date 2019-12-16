Припиняє їздити маршрутка № 233 «Липини–Полонка»: обіцяють, що тимчасово

Маршрутка № 233 «Липини–Полонка» припиняє перевезення із 24 січня.Оголошення про це з’явилися у автобусах згаданого маршруту.У коментарізаступник Гіркополонківського сільського головирозповів, що така ситуація склалася через нерентабельність маршруту. Перевізник переконує, що пасажирів – мало, щоразу від початку маршруту до кінця їде всього 10-15 людей.Тож перевізник готовий продовжити обслуговувати маршрут, але дещо змінивши схему руху.За словами Андрія Мороза, наразі сільрада чекає від перевізника конкретні пропозиції щодо зміни схеми руху й надасть їх на розгляд транспортного управління Волинської ОДА. Тож у сільраді переконують, що відсутність маршрутки № 233 – тимчасова.Зауважимо, наразі автобус № 233 «Липини-Полонка» курсує за такою схемою: вул. Перемоги (с. Полонка, м-н Ритуальні послуги) – вул. Мологвардійська – вул. Мамсурова – б-р Дружби народів – вул. Станіславського – вул. Львівська – вул. Ковельська – вул. Глушець – Київський майдан – вул. Рівненська – вул. Теремнівська.