Начальник пошти у Жидичині вкрав 190 тисяч гривень
Сьогодні, 15:06
Начальнику відділення поштового зв'язку села Жидичин Ківерцівського району повідомили про підозру у заволодінні чужим майном на суму понад 190 тисяч гривень.
Зазначається, що упродовж січня 2019 року посадовець систематично вилучав готівку з каси поштового відділення для власних потреб, заволодівши таким чином понад 183 тис. грн, - інформує пресслужба прокуратури області.
Окрім того, керівник "наклав руку" і на продукти харчування вартістю понад 7 тис. грн, які реалізовували у відділенні.
Незаконними діями посадовця Волинській дирекції АТ "Укрпошта" заподіяно збитків на суму понад 190 тис. грн. Наразі вже колишньому начальнику відділення повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.
Триває досудове розслідування.
До слова, за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем санкцією ч. 2 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Зазначається, що упродовж січня 2019 року посадовець систематично вилучав готівку з каси поштового відділення для власних потреб, заволодівши таким чином понад 183 тис. грн, - інформує пресслужба прокуратури області.
Окрім того, керівник "наклав руку" і на продукти харчування вартістю понад 7 тис. грн, які реалізовували у відділенні.
Незаконними діями посадовця Волинській дирекції АТ "Укрпошта" заподіяно збитків на суму понад 190 тис. грн. Наразі вже колишньому начальнику відділення повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.
Триває досудове розслідування.
До слова, за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем санкцією ч. 2 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Коментарі 1
Одні вкрали храм, другі обікрали поштове відділення. Що за село? Злодійське?
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