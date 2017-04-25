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Начальник пошти у Жидичині вкрав 190 тисяч гривень

Начальник пошти у Жидичині вкрав 190 тисяч гривень
Начальнику відділення поштового зв'язку села Жидичин Ківерцівського району повідомили про підозру у заволодінні чужим майном на суму понад 190 тисяч гривень.

Зазначається, що упродовж січня 2019 року посадовець систематично вилучав готівку з каси поштового відділення для власних потреб, заволодівши таким чином понад 183 тис. грн, - інформує пресслужба прокуратури області.

Окрім того, керівник "наклав руку" і на продукти харчування вартістю понад 7 тис. грн, які реалізовували у відділенні.

Незаконними діями посадовця Волинській дирекції АТ "Укрпошта" заподіяно збитків на суму понад 190 тис. грн. Наразі вже колишньому начальнику відділення повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.

Триває досудове розслідування.

До слова, за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем санкцією ч. 2 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.




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Теги: гроші, пошта, Жидичин
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Коментарі 1
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Одні вкрали храм, другі обікрали поштове відділення. Що за село? Злодійське?
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