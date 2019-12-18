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Нова маршрутка замість автобусів №9 і 9а курсуватиме Луцьком з 29 січня

Нова маршрутка замість автобусів №9 і 9а курсуватиме Луцьком з 29 січня
Аби відновити транспортне сполучення між мікрорайонами ЛПЗ та Вересневе, у Луцьку створюють новий маршрут.

Про це повідомив депутат Луцькради Микола Яручик.

Він, зокрема, розповів, що з проблемою неналежного транспортного сполучення до нього звернулися мешканці мікрорайону ЛПЗ. Разом із ними він сьогодні, 23 січня, мав розмову із начальником транспортного управління мерії Володимиром Степановим, який пообіцяв, що проблему вирішать найближчими днями – 29 січня.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Володимир Степанов розповів, що йдеться про анонсовану об’єднану із двох маршрутку, яка буде замість автобусів 9 і 9а. Новий маршрут матиме назву «Райлікарня – Вересневе» й до мікрорайону ЛПЗ рухатиметься за маршрутом колишньої «дев’ятки», а далі – за маршрутом колишнього автобуса 9а. Зокрема, таким шляхом: райлікарня – вулиця Теремнівська – Рівненська – проспект Відродження – Молоді – соборності – Перемоги – вулиця Винниченка – Богдана Хмельницького – Гнідавська – Станіславського – ЛПЗ. А з ЛПЗ – Окружна – Мамсурова – КХП – Полонківська – Корольова – Новодворської – Ранкова і повертається назад.

Із 29 січня за маршрутом «Райлікарня – Вересневе» запустять перших 6 автобусів.

Вже завтра, 24 січня, підприємець, який є власником цих автобусів, розпочне облаштовувати їх валідаторами. Ще через 3-4 дні після 29 січня на маршрут запустять ще 6 автобусів.

За словами Степанова, наразі є перевізник, який готовий обслуговувати маршрут, він має намір розпочинати роботу. Утім, це ще має погодити виконавчий комітет Луцькради.

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Теги: нова маршрутка, Луцьк
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