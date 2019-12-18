Нова маршрутка замість автобусів №9 і 9а курсуватиме Луцьком з 29 січня





Про це повідомив депутат Луцькради Микола Яручик.



Він, зокрема, розповів, що з проблемою неналежного транспортного сполучення до нього звернулися мешканці мікрорайону ЛПЗ. Разом із ними він сьогодні, 23 січня, мав розмову із начальником транспортного управління мерії Володимиром Степановим, який пообіцяв, що проблему вирішать найближчими днями – 29 січня.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Володимир Степанов розповів, що йдеться про анонсовану



Із 29 січня за маршрутом «Райлікарня – Вересневе» запустять перших 6 автобусів.



Вже завтра, 24 січня, підприємець, який є власником цих автобусів, розпочне облаштовувати їх валідаторами. Ще через 3-4 дні після 29 січня на маршрут запустять ще 6 автобусів.



За словами Степанова, наразі є перевізник, який готовий обслуговувати маршрут, він має намір розпочинати роботу. Утім, це ще має погодити виконавчий комітет Луцькради.

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