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Волинь зустріла вбитого снайпером Героя Миколу Сорочука

Волинь зустріла вбитого снайпером Героя Миколу Сорочука
На межі Рівненської та Волинської областей на дорозі Дубно-Луцьк зустріли загиблого уродженця села Лище Луцького району Миколу Сорочука.

Траурний кортеж прибув на Волинь після 8 години ранку 24 січня.

Зустріти кортеж із тілом воїна-земляка на межу Волинської та Рівненської областей приїхали побратими, волонтери, священники, представники влади й просто небайдужі та вдячні за подвиг люди.

Священники відслужили панахиду на місці зустрічі скорботного кортежу.

Волинь зустріла вбитого снайпером Героя Миколу Сорочука
Волинь зустріла вбитого снайпером Героя Миколу Сорочука
Волинь зустріла вбитого снайпером Героя Миколу Сорочука
Волинь зустріла вбитого снайпером Героя Миколу Сорочука
Волинь зустріла вбитого снайпером Героя Миколу Сорочука
Волинь зустріла вбитого снайпером Героя Миколу Сорочука
Волинь зустріла вбитого снайпером Героя Миколу Сорочука


Далі ж Миколу Сорочука повезли до рідної домівки у Лище, де зустріти Героя вийшли усім селом.

Волинь зустріла вбитого снайпером Героя Миколу Сорочука
Волинь зустріла вбитого снайпером Героя Миколу Сорочука
Волинь зустріла вбитого снайпером Героя Миколу Сорочука


Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС від пострілу снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.


23 січня у селі Лище Луцького району у пам'ять про загиблого бійця Миколу Сорочука провели жалобну лінійку.

Також учора, 23 січня, заупокійна молитва, а також прощання побратимів із загиблим від кулі снайпера 22-річним волинянином Миколою Сорочуком відбулося у місті Маріуполь Донецької області.

Попрощатися із загиблим бійцем можна буде сьогодні, 24 січня, селі Лище. Наступного дня, 25 січня, відбудеться заупокійна служба у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька, громадська панахида на Театральному майдані та поховання у Гаразджі.

Голова Волинської ОДА підписав розпорядження, що 24-25 січня в області оголосили дні жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем.


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Теги: кортеж, загибель, ООС, Микола Сорочук
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