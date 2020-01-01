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Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ

Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
На межі Рівненської та Волинської областей на дорозі Дубно-Луцьк зустріли загиблого уродженця села Лище Луцького району Миколу Сорочука, життя якого обірвала снайперська куля 22 січня під Маріуполем.

Траурний кортеж прибув на Волинь після 8 години ранку 24 січня.

Зустріти кортеж із тілом воїна-земляка на межу Волинської та Рівненської областей приїхали побратими, волонтери, священники, представники влади й просто небайдужі та вдячні за подвиг люди.

Священники відслужили панахиду на місці зустрічі скорботного кортежу. Далі ж Миколу Сорочука повезли до рідної домівки у Лище, де зустріти Героя вийшли, здавалося, усі жителі Лища. Чимало людей приїхали на зустріч з Героєм з Луцька та Рівного.

Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ


Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС від пострілу снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.


23 січня у селі Лище Луцького району у пам'ять про загиблого бійця Миколу Сорочука провели жалобну лінійку.

Також учора, 23 січня, заупокійна молитва, а також прощання побратимів із загиблим від кулі снайпера 22-річним волинянином Миколою Сорочуком відбулося у місті Маріуполь Донецької області.

Попрощатися із загиблим бійцем можна буде сьогодні, 24 січня, селі Лище. Наступного дня, 25 січня, відбудеться заупокійна служба у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька, громадська панахида на Театральному майдані та поховання у Гаразджі.

Голова Волинської ОДА підписав розпорядження, що 24-25 січня в області оголосили дні жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем.

Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Зустрічало усе село: у Лище привезли полеглого воїна Миколу Сорочука. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: Микола Сорочук, ОСО, Лище, Волинь, загибель
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