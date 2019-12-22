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«Старий Луцьк» переміг «ДіДіБао» і продовжив безпрограшну серію

«Старий Луцьк» переміг «ДіДіБао» і продовжив безпрограшну серію
БК «Старий Луцьк» переміг у двох домашніх матчах «ДіДіБао» з Кам'янця-Подільського.

Таким чином луцькі баскетболісти продовжили виграшну серію до 6 матчів, - пише прес-служба клубу.

На перерву після першої чверті команди пішли за рахунку 22-22.

Після перерви лучани вийшли вперед, але гості відігравалися. Перед великою перервою рахунок був на користь «Старого Луцька» 39-37.

Початок третьої чверті складався для «Старого Луцька» непогано. Тютюнник та Коцько допомогли свої команді відірватися у рахунку. Гості не знітилися: продовжував феєрити Вінтоняк. На пару з Неволіним він вивів свою команду вперед : 57-61 перед останньою чвертю.

В останній чверті підопічні Володимира Журжія таки вирвали перемогу. Лучани запропонували гостям щільний захист, високий пресинг та швидкий темп. Позитивно, що на відміну від вчорашнього матчу, вдавалося і розбивати зону «ДіДіБао». Зрештою, волиняни здобули перемогу 80-70. Найрезультативнішим гравцем у складі нашої команди став Денис Тютюнник (14 очок та 11 підбирань).

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Теги: баскетбол, Луцьк, спорт
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