«Старий Луцьк» переміг «ДіДіБао» і продовжив безпрограшну серію

БК «Старий Луцьк» переміг у двох домашніх матчах «ДіДіБао» з Кам'янця-Подільського.Таким чином луцькі баскетболісти продовжили виграшну серію до 6 матчів, - пише прес-служба клубу.На перерву після першої чверті команди пішли за рахунку 22-22.Після перерви лучани вийшли вперед, але гості відігравалися. Перед великою перервою рахунок був на користь «Старого Луцька» 39-37.Початок третьої чверті складався для «Старого Луцька» непогано.тадопомогли свої команді відірватися у рахунку. Гості не знітилися: продовжував феєрити. На пару звін вивів свою команду вперед : 57-61 перед останньою чвертю.В останній чверті підопічнітаки вирвали перемогу. Лучани запропонували гостям щільний захист, високий пресинг та швидкий темп. Позитивно, що на відміну від вчорашнього матчу, вдавалося і розбивати зону «ДіДіБао». Зрештою, волиняни здобули перемогу 80-70. Найрезультативнішим гравцем у складі нашої команди став Денис Тютюнник (14 очок та 11 підбирань).