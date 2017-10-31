Не робимо паніки, – головний медик Луцька про вбивчий коронавірус

Начальник управління охорони здоров’язакликав не піддаватися на маніпулятивні новини, що поширюють стосовно нового коронавірусу, спалах якого зафіксували у Китаї.Про це він повідомив у понеділок, 27 січня.«Поки про вірус в Україні не йдеться. Не робимо паніки», - закликав головний медик Луцька.За його словами, у медзакладах міста проводять загальні профілактичні заходи. Сам же Володимир Лотвін радить часто мити руки, уникати контактів з хворими на ГРВІ тощо.За його словами, нині в місті спостерігають збільшення кількості хворих на ГРВІ, що характерно для сезону.