Не робимо паніки, – головний медик Луцька про вбивчий коронавірус
Сьогодні, 10:26
Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін закликав не піддаватися на маніпулятивні новини, що поширюють стосовно нового коронавірусу, спалах якого зафіксували у Китаї.
Про це він повідомив у понеділок, 27 січня.
«Поки про вірус в Україні не йдеться. Не робимо паніки», - закликав головний медик Луцька.
За його словами, у медзакладах міста проводять загальні профілактичні заходи. Сам же Володимир Лотвін радить часто мити руки, уникати контактів з хворими на ГРВІ тощо.
За його словами, нині в місті спостерігають збільшення кількості хворих на ГРВІ, що характерно для сезону.
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Про це він повідомив у понеділок, 27 січня.
«Поки про вірус в Україні не йдеться. Не робимо паніки», - закликав головний медик Луцька.
За його словами, у медзакладах міста проводять загальні профілактичні заходи. Сам же Володимир Лотвін радить часто мити руки, уникати контактів з хворими на ГРВІ тощо.
За його словами, нині в місті спостерігають збільшення кількості хворих на ГРВІ, що характерно для сезону.
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Коментарі 1
Звісно волинські медики які дуже часто вірус грипу не можуть виявити стали фахівцями з короновірусу :))) А цей пан, випадково зайшов не свою посаду не в обхід конкурсу????
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