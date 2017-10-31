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Не робимо паніки, – головний медик Луцька про вбивчий коронавірус

Не робимо паніки, – головний медик Луцька про вбивчий коронавірус
Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін закликав не піддаватися на маніпулятивні новини, що поширюють стосовно нового коронавірусу, спалах якого зафіксували у Китаї.

Про це він повідомив у понеділок, 27 січня.

«Поки про вірус в Україні не йдеться. Не робимо паніки», - закликав головний медик Луцька.

За його словами, у медзакладах міста проводять загальні профілактичні заходи. Сам же Володимир Лотвін радить часто мити руки, уникати контактів з хворими на ГРВІ тощо.

За його словами, нині в місті спостерігають збільшення кількості хворих на ГРВІ, що характерно для сезону.

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Теги: ГРВІ, коронавірус, Україна, Луцьк, лікар, грип
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Коментарі 1
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Звісно волинські медики які дуже часто вірус грипу не можуть виявити стали фахівцями з короновірусу :))) А цей пан, випадково зайшов не свою посаду не в обхід конкурсу????
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