У луцькому СІЗО хочуть замінити санвузли та відремонтувати харчоблок
Сьогодні, 10:33
У Луцькому слідчому ізоляторі планують покращити комунально-побутові умови. Для цього розробили спеціальну програму на 2020-2021 роки.
Про це йшлося у понеділок, 27 січня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Заступник начальника Луцького слідчого ізолятора Дмитро Белей розповів, що в ізоляторі утримують понад 270 осіб, більшість із них – волиняни. Установа діє з 1952 року і з того часу тут не проводили капітальні ремонти. СІЗО отримує лише 40% від необхідного фінансування щороку, тож виникла необхідність розробити спеціальну програму підтримки.
Відтак, в ізоляторі необхідно, зокрема, замінити санвузли, систему водопостачання, провести капітальний ремонт камер у одному з корпусів, відремонтувати харчоблок, облаштувати вентиляцію тощо.
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Про це йшлося у понеділок, 27 січня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Заступник начальника Луцького слідчого ізолятора Дмитро Белей розповів, що в ізоляторі утримують понад 270 осіб, більшість із них – волиняни. Установа діє з 1952 року і з того часу тут не проводили капітальні ремонти. СІЗО отримує лише 40% від необхідного фінансування щороку, тож виникла необхідність розробити спеціальну програму підтримки.
Відтак, в ізоляторі необхідно, зокрема, замінити санвузли, систему водопостачання, провести капітальний ремонт камер у одному з корпусів, відремонтувати харчоблок, облаштувати вентиляцію тощо.
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