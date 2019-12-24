У луцькому СІЗО хочуть замінити санвузли та відремонтувати харчоблок

У Луцькому слідчому ізоляторі планують покращити комунально-побутові умови. Для цього розробили спеціальну програму на 2020-2021 роки.Про це йшлося у понеділок, 27 січня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Заступник начальника Луцького слідчого ізоляторарозповів, що в ізоляторі утримують понад 270 осіб, більшість із них – волиняни. Установа діє з 1952 року і з того часу тут не проводили капітальні ремонти. СІЗО отримує лише 40% від необхідного фінансування щороку, тож виникла необхідність розробити спеціальну програму підтримки.Відтак, в ізоляторі необхідно, зокрема, замінити санвузли, систему водопостачання, провести капітальний ремонт камер у одному з корпусів, відремонтувати харчоблок, облаштувати вентиляцію тощо.