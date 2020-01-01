Водія, який на Волині на смерть збив родичку головного поліцейського Рівненщини, досі не знайшли
Сьогодні, 12:37
Правоохоронці досі встановлюють місце перебування водія, який скоїв смертельну аварію у селі Копачівка Рожищенського району.
Про це повідомляє пресслужба у Волинській області.
Нагадаємо, у п’ятницю, 24 січня, ввечері на пішохідному переході в селі Копачівка Рожищенського району автомобіль збив 23-річну жительку Ковельського району й втік із місця дорожньо-транспортної пригоди. Від отриманих травм потерпіла померла в лікарні.
Відомо, що загибла дівчина - родичка очільника патрульної поліції у Рівненській області Сергія Марчука.
Співробітники поліції встановили, що до летальної автопригоди причетний автомобіль Peugeot Expert. Власник транспортного засобу - житель Ковельського району, котрий, ймовірно, перебував за кермом автомобіля в момент скоєння ДТП.
Автомобіль поліцейські 25 січня виявили в одному із сіл Луцького району. Транспортний засіб знайшли та помістили на арештмайданчик.
Досудове розслідування триває, проводяться необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх обставини летальної дорожньо-транспортної пригоди та притягнення винуватця до відповідальності. Санкція статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба у Волинській області.
Нагадаємо, у п’ятницю, 24 січня, ввечері на пішохідному переході в селі Копачівка Рожищенського району автомобіль збив 23-річну жительку Ковельського району й втік із місця дорожньо-транспортної пригоди. Від отриманих травм потерпіла померла в лікарні.
Відомо, що загибла дівчина - родичка очільника патрульної поліції у Рівненській області Сергія Марчука.
Співробітники поліції встановили, що до летальної автопригоди причетний автомобіль Peugeot Expert. Власник транспортного засобу - житель Ковельського району, котрий, ймовірно, перебував за кермом автомобіля в момент скоєння ДТП.
Автомобіль поліцейські 25 січня виявили в одному із сіл Луцького району. Транспортний засіб знайшли та помістили на арештмайданчик.
Досудове розслідування триває, проводяться необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх обставини летальної дорожньо-транспортної пригоди та притягнення винуватця до відповідальності. Санкція статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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