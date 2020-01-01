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Водія, який на Волині на смерть збив родичку головного поліцейського Рівненщини, досі не знайшли

Водія, який на Волині на смерть збив родичку головного поліцейського Рівненщини, досі не знайшли
Правоохоронці досі встановлюють місце перебування водія, який скоїв смертельну аварію у селі Копачівка Рожищенського району.

Про це повідомляє пресслужба у Волинській області.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 січня, ввечері на пішохідному переході в селі Копачівка Рожищенського району автомобіль збив 23-річну жительку Ковельського району й втік із місця дорожньо-транспортної пригоди. Від отриманих травм потерпіла померла в лікарні.

Відомо, що загибла дівчина - родичка очільника патрульної поліції у Рівненській області Сергія Марчука.

Співробітники поліції встановили, що до летальної автопригоди причетний автомобіль Peugeot Expert. Власник транспортного засобу - житель Ковельського району, котрий, ймовірно, перебував за кермом автомобіля в момент скоєння ДТП.

Автомобіль поліцейські 25 січня виявили в одному із сіл Луцького району. Транспортний засіб знайшли та помістили на арештмайданчик.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх обставини летальної дорожньо-транспортної пригоди та притягнення винуватця до відповідальності. Санкція статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років позбавлення волі.




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Теги: смертельна аварія, Копачівка, пошук водія
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