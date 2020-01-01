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Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині

Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Колишній військовий прокурор Володимир Рудик хоче очолити Ратнівську РДА.

Про його намір свідчить подана ним декларація претендента на посаду голови райдержадміністрації.

Рудик Володимир Федорович зареєстрований у Луцьку, має дружину Ларису. У мережі про кандидата на посаду голови РДА обмаль інформації. Відомо, що Володимир Рудик - колишній військовий прокурор, член ГО "Спілка ветеранів військової прокуратури Західного регіону України", займається адвокатською діяльністю. На чоловіка зареєстрована земля у селі Воротнів Луцького району площею 0.1485 га, квартира у Луцьку на 83,7 метрів квадратних, офіс у Луцьку на 50 "квадратів". У власності його дружини - земельна ділянка на 0,1 га у Заборолі, квартира у Луцьку на 58,8 метрів квадратних, торговий павільйон площею 10,5 "квадратів" у Луцьку, земля у Луцьку 0.0025 га в оренді.

Їздить потенційний голова Ратнівської РДА на Volkswagen Golf 2015 року випуску. Натомість Лариса Рудик має три автівки: BMW 525 (1993 року), Ford Fiesta (2007 року) та Peugeot (2012 року).

Лариса Рудик володіє підприємством "Міраж-Луцьк", у спільній власності подружжя - фермерське господарство "Агро Дім Україна", однак їх вартість у грошовому еквіваленті Володимир Рудик не вказав.

У 2019 році чоловік отримав 132 420 гривень доходу у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області, 9 062 гривні процентів в "Ощадбанку", 313 083 гривні пенсії. Лариса Рудик за рік заробила 55 576 гривень у ПП "Міраж-Луцьк", 823 024 гривні доходу від підприємницької діяльності, 4 260 гривень процентів у банку, 35 000 гривень від відчуження рухомого майна. Окрім того, потенційний очільник РДА вказав 104 500 гривень кредиту.

Володимир Рудик тримає 949 775 гривень у банку, 15 000 доларів та 6 000 євро готівкою. Його дружина має на банківському рахунку 478 300 гривень, готівкою - 25 000 доларів.

Утім, коментувати Інформаційному агентству ВолиньPost будь-яку інформацію потенційний голова Ратнівської РДА відмовився.


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Теги: декларації, Ратнівська РДА, Володимир Рудик, вибір редактора
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Коментарі 3
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А це, часом, не сват славетного податківця Гринюка? Комуна вертається?!!
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Війсковий прокурор РДА, міліціянт ОДА де вже барикадується і входи-виходи до себе замуровує як колись голова облради. Від кого ховаються "слуги" - від народу?! Такого ще не було!
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Саме цікаве в коментарях
https://www.volynnews.com/news/society/prokuror-z-volyni-vidmovyv-pravomu-sektoru/
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