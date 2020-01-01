Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Сьогодні, 14:12
Колишній військовий прокурор Володимир Рудик хоче очолити Ратнівську РДА.
Про його намір свідчить подана ним декларація претендента на посаду голови райдержадміністрації.
Рудик Володимир Федорович зареєстрований у Луцьку, має дружину Ларису. У мережі про кандидата на посаду голови РДА обмаль інформації. Відомо, що Володимир Рудик - колишній військовий прокурор, член ГО "Спілка ветеранів військової прокуратури Західного регіону України", займається адвокатською діяльністю. На чоловіка зареєстрована земля у селі Воротнів Луцького району площею 0.1485 га, квартира у Луцьку на 83,7 метрів квадратних, офіс у Луцьку на 50 "квадратів". У власності його дружини - земельна ділянка на 0,1 га у Заборолі, квартира у Луцьку на 58,8 метрів квадратних, торговий павільйон площею 10,5 "квадратів" у Луцьку, земля у Луцьку 0.0025 га в оренді.
Їздить потенційний голова Ратнівської РДА на Volkswagen Golf 2015 року випуску. Натомість Лариса Рудик має три автівки: BMW 525 (1993 року), Ford Fiesta (2007 року) та Peugeot (2012 року).
Лариса Рудик володіє підприємством "Міраж-Луцьк", у спільній власності подружжя - фермерське господарство "Агро Дім Україна", однак їх вартість у грошовому еквіваленті Володимир Рудик не вказав.
У 2019 році чоловік отримав 132 420 гривень доходу у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області, 9 062 гривні процентів в "Ощадбанку", 313 083 гривні пенсії. Лариса Рудик за рік заробила 55 576 гривень у ПП "Міраж-Луцьк", 823 024 гривні доходу від підприємницької діяльності, 4 260 гривень процентів у банку, 35 000 гривень від відчуження рухомого майна. Окрім того, потенційний очільник РДА вказав 104 500 гривень кредиту.
Володимир Рудик тримає 949 775 гривень у банку, 15 000 доларів та 6 000 євро готівкою. Його дружина має на банківському рахунку 478 300 гривень, готівкою - 25 000 доларів.
Утім, коментувати Інформаційному агентству ВолиньPost будь-яку інформацію потенційний голова Ратнівської РДА відмовився.
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Про його намір свідчить подана ним декларація претендента на посаду голови райдержадміністрації.
Рудик Володимир Федорович зареєстрований у Луцьку, має дружину Ларису. У мережі про кандидата на посаду голови РДА обмаль інформації. Відомо, що Володимир Рудик - колишній військовий прокурор, член ГО "Спілка ветеранів військової прокуратури Західного регіону України", займається адвокатською діяльністю. На чоловіка зареєстрована земля у селі Воротнів Луцького району площею 0.1485 га, квартира у Луцьку на 83,7 метрів квадратних, офіс у Луцьку на 50 "квадратів". У власності його дружини - земельна ділянка на 0,1 га у Заборолі, квартира у Луцьку на 58,8 метрів квадратних, торговий павільйон площею 10,5 "квадратів" у Луцьку, земля у Луцьку 0.0025 га в оренді.
Їздить потенційний голова Ратнівської РДА на Volkswagen Golf 2015 року випуску. Натомість Лариса Рудик має три автівки: BMW 525 (1993 року), Ford Fiesta (2007 року) та Peugeot (2012 року).
Лариса Рудик володіє підприємством "Міраж-Луцьк", у спільній власності подружжя - фермерське господарство "Агро Дім Україна", однак їх вартість у грошовому еквіваленті Володимир Рудик не вказав.
У 2019 році чоловік отримав 132 420 гривень доходу у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області, 9 062 гривні процентів в "Ощадбанку", 313 083 гривні пенсії. Лариса Рудик за рік заробила 55 576 гривень у ПП "Міраж-Луцьк", 823 024 гривні доходу від підприємницької діяльності, 4 260 гривень процентів у банку, 35 000 гривень від відчуження рухомого майна. Окрім того, потенційний очільник РДА вказав 104 500 гривень кредиту.
Володимир Рудик тримає 949 775 гривень у банку, 15 000 доларів та 6 000 євро готівкою. Його дружина має на банківському рахунку 478 300 гривень, готівкою - 25 000 доларів.
Утім, коментувати Інформаційному агентству ВолиньPost будь-яку інформацію потенційний голова Ратнівської РДА відмовився.
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Медіа
https://www.volynnews.com/news/society/prokuror-z-volyni-vidmovyv-pravomu-sektoru/