Відоме ім'я водія, який на Волині на смерть збив родичку головного патрульного Рівненщини, – ЗМІ
Сьогодні, 15:35
Стало відомо, хто збив 23-річну дівчину у селі Копачівка Рожищенського району.
Про це Інформаційне агентство Волинські Новини дізналось з власних джерел.
Як повідомили джерела, чоловіка звати Хвіщук Роман Олександрович. Він 1981 року народження. Ймовірно, чоловік переховується у межах Волинської області.
Нагадаємо, 24 січня у центрі села Копачівка водій збив дівчину на пішохідному переході та втік з місця аварії. Згодом 23-річна потерпіла померла у лікарні.
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Як стало відомо згодом, її звали Ірина Мерчук.
Як повідомив у facebook родич загиблої, начальник Управління патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук, її збив на пішохідному переході водій, у якого за минулий рік було 4 штрафи за водіння. До слова, його авто знайшли у Княгининку, самого винуватця розшукують.
Усіх, хто має інформацію про місце перебування водія, який скоїв ДТП, просять повідомити у поліцію.
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Про це Інформаційне агентство Волинські Новини дізналось з власних джерел.
Як повідомили джерела, чоловіка звати Хвіщук Роман Олександрович. Він 1981 року народження. Ймовірно, чоловік переховується у межах Волинської області.
Нагадаємо, 24 січня у центрі села Копачівка водій збив дівчину на пішохідному переході та втік з місця аварії. Згодом 23-річна потерпіла померла у лікарні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Водія, який на Волині на смерть збив родичку головного поліцейського Рівненщини, досі не знайшли
Як стало відомо згодом, її звали Ірина Мерчук.
Як повідомив у facebook родич загиблої, начальник Управління патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук, її збив на пішохідному переході водій, у якого за минулий рік було 4 штрафи за водіння. До слова, його авто знайшли у Княгининку, самого винуватця розшукують.
Усіх, хто має інформацію про місце перебування водія, який скоїв ДТП, просять повідомити у поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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