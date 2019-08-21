Головний казначей Волині купив авто приблизно за 84 тисячі доларів

Михайло-Мирослав Леміщак 11 січня купив автомобіль Mercedes-Benz GLE 450 2019 року випуску.



Про це свідчить



Вартість автомобіля згідно з декларацією – 2 102 592 гривні, що у доларовому еквіваленті наразі становить понад 84 тисячі.



Покупку Михайло Леміщик здійснив у салоні «ВолиньАвто», що на вулиці Рівненській у Луцьку.



Зауважимо, що у електронній декларації за 2018 рік Михайло Леміщак зазначав, що володіє значними сумами коштів на банківських рахунках. У 2018 році начальник Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області мав у своїй власності автівку MAZDA 06 2005 року випуску. Наразі посадовець ще не подав декларацію за 2019 рік.



Фото ілюстративне



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