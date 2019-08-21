вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Головний казначей Волині купив авто приблизно за 84 тисячі доларів

Головний казначей Волині купив авто приблизно за 84 тисячі доларів
Начальник Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області Михайло-Мирослав Леміщак 11 січня купив автомобіль Mercedes-Benz GLE 450 2019 року випуску.

Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни до його декларації, оприлюднене 18 січня.

Вартість автомобіля згідно з декларацією – 2 102 592 гривні, що у доларовому еквіваленті наразі становить понад 84 тисячі.

Покупку Михайло Леміщик здійснив у салоні «ВолиньАвто», що на вулиці Рівненській у Луцьку.

Зауважимо, що у електронній декларації за 2018 рік Михайло Леміщак зазначав, що володіє значними сумами коштів на банківських рахунках. У 2018 році начальник Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області мав у своїй власності автівку MAZDA 06 2005 року випуску. Наразі посадовець ще не подав декларацію за 2019 рік.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Михайло Леміщак, авто, покупка, декларація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вже колись "пресували" активісти того Леміщака, пересидів тихенько і знову за своє? Звідки такі гроші на державній службі?! Не дивно що туди так пруться, що доходи більші ніж у бізнесменів! І все за наші податки!!!
Відповісти
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку приватна фірма серед білого дня незаконно зрізала дерева. ФОТО
Сьогодні, 18:36
У Херсоні хлопчик впав у 8-метрову яму
Сьогодні, 18:09
Головний казначей Волині купив авто приблизно за 84 тисячі доларів
Сьогодні, 17:51
«Гастролер» із Запоріжжя вкрав у волинянки 45 тисяч гривень
Сьогодні, 17:45
Волинянин, який вдарив ножем у живіт рідного брата, отримав «умовне»
Сьогодні, 17:33
Схожі новини
Волинських депутатів оштрафували за корупцію Волинських депутатів оштрафували за корупцію
21 серпень, 2019, 18:45
Розповіли, як вибрати вживане авто, яке не потрапляло в ДТП Розповіли, як вибрати вживане авто, яке не потрапляло в ДТП
26 травень, 2016, 20:21
Які помилки найчастіше здійснюють досвідчені водії на дорозі Які помилки найчастіше здійснюють досвідчені водії на дорозі
26 січень, 02:12
Відоме ім'я дівчини, яку збили на смерть поблизу Луцька Відоме ім'я дівчини, яку збили на смерть поблизу Луцька
25 січень, 21:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Клієнт ніколи не буває колишнім». Секрети продажу від менеджерів «Інвестора»*
Сьогодні, 18:43
 0
У Луцьку приватна фірма серед білого дня незаконно зрізала дерева. ФОТО
Сьогодні, 18:36
 0
У Херсоні хлопчик впав у 8-метрову яму
Сьогодні, 18:09
 0
Головний казначей Волині купив авто приблизно за 84 тисячі доларів
Сьогодні, 17:51
 0
«Гастролер» із Запоріжжя вкрав у волинянки 45 тисяч гривень
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8