У Луцьку на Театральному майдані – аварія: зіткнулися два BMW. ФОТО
Сьогодні, 19:35
У Луцьку на Театральному майдані біля кафедрального собору Святої Трійці зіткнулися два транспортних засоби.
Про це Інформаційному агентстві ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
Аварія трапилася сьогодні, 27 січня, близько 19:20.
За словами свідків автопригоди, зіткнулися два автомобілі BMW. Транспортні засоби зазначили механічних пошкоджень.
На місці працює патрульна поліція.
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Про це Інформаційному агентстві ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
Аварія трапилася сьогодні, 27 січня, близько 19:20.
За словами свідків автопригоди, зіткнулися два автомобілі BMW. Транспортні засоби зазначили механічних пошкоджень.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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