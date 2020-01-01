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У Луцьку на Театральному майдані – аварія: зіткнулися два BMW. ФОТО

У Луцьку на Театральному майдані – аварія: зіткнулися два BMW. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані біля кафедрального собору Святої Трійці зіткнулися два транспортних засоби.

Про це Інформаційному агентстві ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.

Аварія трапилася сьогодні, 27 січня, близько 19:20.

За словами свідків автопригоди, зіткнулися два автомобілі BMW. Транспортні засоби зазначили механічних пошкоджень.

На місці працює патрульна поліція.

У Луцьку на Театральному майдані – аварія: зіткнулися два BMW. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані – аварія: зіткнулися два BMW. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані – аварія: зіткнулися два BMW. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Театральний майдан
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