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В центрі Луцька не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ: останнього відкинуло на дорожній знак. ФОТО

В центрі Луцька не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ: останнього відкинуло на дорожній знак. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі біля Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки зіткнулися два автомобілі.

Про це Інформаційному агентстві ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.

Аварія трапилася сьогодні, 27 січня, приблизно 0 19:30.

Зі слів очевидців, зіткнулися Volkswagen на рівненських номерах та ВАЗ 2101. Останнього від силу удару відкинуло на дорожній знак.

На місці дорожньо-транспортної аварії працює патрульна поліція Волині.

Інформації щодо потерпілих наразі невідомо.

Деталі - згодом.

В центрі Луцька не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ: останнього відкинуло на дорожній знак. ФОТО
В центрі Луцька не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ: останнього відкинуло на дорожній знак. ФОТО
В центрі Луцька не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ: останнього відкинуло на дорожній знак. ФОТО
В центрі Луцька не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ: останнього відкинуло на дорожній знак. ФОТО



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Теги: Луцьк, аварія, Волі, дві автівки
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