В центрі Луцька не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ: останнього відкинуло на дорожній знак. ФОТО





Про це Інформаційному агентстві ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



Аварія трапилася сьогодні, 27 січня, приблизно 0 19:30.



Зі слів очевидців, зіткнулися Volkswagen на рівненських номерах та ВАЗ 2101. Останнього від силу удару відкинуло на дорожній знак.



На місці дорожньо-транспортної аварії працює патрульна поліція Волині.



Інформації щодо потерпілих наразі невідомо.



Деталі - згодом.









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