В центрі Луцька не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ: останнього відкинуло на дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 19:58
У Луцьку на проспекті Волі біля Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки зіткнулися два автомобілі.
Про це Інформаційному агентстві ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
Аварія трапилася сьогодні, 27 січня, приблизно 0 19:30.
Зі слів очевидців, зіткнулися Volkswagen на рівненських номерах та ВАЗ 2101. Останнього від силу удару відкинуло на дорожній знак.
На місці дорожньо-транспортної аварії працює патрульна поліція Волині.
Інформації щодо потерпілих наразі невідомо.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентстві ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
Аварія трапилася сьогодні, 27 січня, приблизно 0 19:30.
Зі слів очевидців, зіткнулися Volkswagen на рівненських номерах та ВАЗ 2101. Останнього від силу удару відкинуло на дорожній знак.
На місці дорожньо-транспортної аварії працює патрульна поліція Волині.
Інформації щодо потерпілих наразі невідомо.
Деталі - згодом.
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