У Луцьку - вечірня аварія на перехресті. ФОТО





Про це ІА ВолиньPost повідомили очевидці.



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 23:20 на перехресті вулиць Гнідавської та Потебні.



Не поділили дороги автомобілі Renault Scenic та Mercedes.



За словами очевидців, "мерс" зазнав серйозних механічних пошкоджень.



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