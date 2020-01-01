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У Луцьку - вечірня аварія на перехресті. ФОТО

У Луцьку - вечірня аварія на перехресті. ФОТО
У Луцьку сталася аварія за участі двох автівок.

Про це ІА ВолиньPost повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 23:20 на перехресті вулиць Гнідавської та Потебні.

Не поділили дороги автомобілі Renault Scenic та Mercedes.

За словами очевидців, "мерс" зазнав серйозних механічних пошкоджень.
У Луцьку - вечірня аварія на перехресті. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія
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