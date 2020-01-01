У Луцьку - вечірня аварія на перехресті. ФОТО
27 січень, 23:36
У Луцьку сталася аварія за участі двох автівок.
Про це ІА ВолиньPost повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 23:20 на перехресті вулиць Гнідавської та Потебні.
Не поділили дороги автомобілі Renault Scenic та Mercedes.
За словами очевидців, "мерс" зазнав серйозних механічних пошкоджень.
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Про це ІА ВолиньPost повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 23:20 на перехресті вулиць Гнідавської та Потебні.
Не поділили дороги автомобілі Renault Scenic та Mercedes.
За словами очевидців, "мерс" зазнав серйозних механічних пошкоджень.
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