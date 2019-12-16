СНУ імені Лесі Українки можуть повернути стару назву

Східноєвропейському національному університету імені Лесі Українки невдовзі можуть повернути стару назву – Волинського національного університету імені Лесі Українки.Про це під час урочистого засідання вченої ради університету сьогодні, 28 січня, сказав новообраний ректор вишуВін зауважив, що згідно з європейською традицією назва навчального закладу має походити від назви міста або території, де розміщений виш. Тож варто повернути у назву слово «Волинський» замість «Східноєвропейський».«З одного року це дає можливість ідентифікувати університет, а з іншого – робити своєрідну промоцію регіону», - сказав Анатолій Цьось.Він зауважив, що зміна назви – одне з першочергових завдань.