СНУ імені Лесі Українки можуть повернути стару назву
Сьогодні, 11:38
Східноєвропейському національному університету імені Лесі Українки невдовзі можуть повернути стару назву – Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Про це під час урочистого засідання вченої ради університету сьогодні, 28 січня, сказав новообраний ректор вишу Анатолій Цьось.
Він зауважив, що згідно з європейською традицією назва навчального закладу має походити від назви міста або території, де розміщений виш. Тож варто повернути у назву слово «Волинський» замість «Східноєвропейський».
«З одного року це дає можливість ідентифікувати університет, а з іншого – робити своєрідну промоцію регіону», - сказав Анатолій Цьось.
Він зауважив, що зміна назви – одне з першочергових завдань.
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Про це під час урочистого засідання вченої ради університету сьогодні, 28 січня, сказав новообраний ректор вишу Анатолій Цьось.
Він зауважив, що згідно з європейською традицією назва навчального закладу має походити від назви міста або території, де розміщений виш. Тож варто повернути у назву слово «Волинський» замість «Східноєвропейський».
«З одного року це дає можливість ідентифікувати університет, а з іншого – робити своєрідну промоцію регіону», - сказав Анатолій Цьось.
Він зауважив, що зміна назви – одне з першочергових завдань.
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Коментарі 1
Допридумували тому інститутові дійсно біс знає які назви, то одна назва то друга. Треба було ще назвати на честь Барона Миколайовича Врангеля, який визволяв Крим від більшовиків та ледве не став міністром ураїнської народної армії або на честь Симона Васильовича Петлюри. А все від того що до Анатолія Цьося на посадах ректорів перебвали неадикватні люди.
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