У Луцьку шукають перевізників на 8 маршрутів
Сьогодні, 15:15
У Луцьку оголосили конкурс перевізників одразу на 8 маршрутів.
Про це йшлося під час засідання позачергового виконкому Луцької міської ради, - пише "12 канал".
Так, шукають підприємців, які обслуговуватимуть такі маршрути:
№3 та №6 (до села Брище);
№7 та №35 (до села Прилуцьке);
№14;
№26;
№26а;
№32.
У міській раді зазначили, що конкурс на ці маршрути проводять вже не вперше – попереднього разу ніхто з перевізників за них не взявся.
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Про це йшлося під час засідання позачергового виконкому Луцької міської ради, - пише "12 канал".
Так, шукають підприємців, які обслуговуватимуть такі маршрути:
№3 та №6 (до села Брище);
№7 та №35 (до села Прилуцьке);
№14;
№26;
№26а;
№32.
У міській раді зазначили, що конкурс на ці маршрути проводять вже не вперше – попереднього разу ніхто з перевізників за них не взявся.
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