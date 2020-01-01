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У Луцьку шукають перевізників на 8 маршрутів

У Луцьку шукають перевізників на 8 маршрутів
У Луцьку оголосили конкурс перевізників одразу на 8 маршрутів.

Про це йшлося під час засідання позачергового виконкому Луцької міської ради, - пише "12 канал".

Так, шукають підприємців, які обслуговуватимуть такі маршрути:

№3 та №6 (до села Брище);
№7 та №35 (до села Прилуцьке);
№14;
№26;
№26а;
№32.

У міській раді зазначили, що конкурс на ці маршрути проводять вже не вперше – попереднього разу ніхто з перевізників за них не взявся.

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Теги: конкурс перевізників, Луцьк
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