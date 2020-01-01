У Луцьку шукають перевізників на 8 маршрутів





Про це йшлося під час засідання позачергового виконкому Луцької міської ради, - пише



Так, шукають підприємців, які обслуговуватимуть такі маршрути:



№3 та №6 (до села Брище);

№7 та №35 (до села Прилуцьке);

№14;

№26;

№26а;

№32.



У міській раді зазначили, що конкурс на ці маршрути проводять вже не вперше – попереднього разу ніхто з перевізників за них не взявся.

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