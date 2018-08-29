Київській фірмі не захотіли віддати землю в Старому місті
Сьогодні, 11:21
У Луцьку на вулиці Кафедральній, 10а не дали дозвіл на розроблення проекту землеустрою фірмі, що зареєстрована у Києві.
Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.
Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування нежитлових приміщень на вулиці Кафедральній, 10-а хотіли надати ТОВ «Праймсервіс-Плюс». Товариство з обмеженою відповідальністю зареєстроване у Києві у 2016 році. Депутат Олександр Козлюк повідомив, що на цій землі підприємство купило майно. Йдеться про земельну ділянку орієнтовною площею 0,11 гектара.
Однак, навіть після повторного голосування обранці громади не підтримали проект рішення.
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Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.
Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування нежитлових приміщень на вулиці Кафедральній, 10-а хотіли надати ТОВ «Праймсервіс-Плюс». Товариство з обмеженою відповідальністю зареєстроване у Києві у 2016 році. Депутат Олександр Козлюк повідомив, що на цій землі підприємство купило майно. Йдеться про земельну ділянку орієнтовною площею 0,11 гектара.
Однак, навіть після повторного голосування обранці громади не підтримали проект рішення.
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