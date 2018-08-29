Київській фірмі не захотіли віддати землю в Старому місті

У Луцьку на вулиці Кафедральній, 10а не дали дозвіл на розроблення проекту землеустрою фірмі, що зареєстрована у Києві.Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування нежитлових приміщень на вулиці Кафедральній, 10-а хотіли надати ТОВ «Праймсервіс-Плюс». Товариство з обмеженою відповідальністю зареєстроване у Києві у 2016 році. Депутатповідомив, що на цій землі підприємство купило майно. Йдеться про земельну ділянку орієнтовною площею 0,11 гектара.Однак, навіть після повторного голосування обранці громади не підтримали проект рішення.