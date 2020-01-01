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У Луцьку збудують броварню

У Луцьку збудують броварню
У Луцьку в провулку Баранова, 5 збудують пивоварний цех.

Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.

Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що у мерію звернувся підприємець Попович Василь Іванович, котрий вже має на цій території підприємство, що спеціалізується на виробленні квасу.

Йдеться про будівництво броварні на земельній ділянці площею 0,4384 гектара.

«Це промислова зона і житла там немає», - додав посадовець.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: броварня, Луцьк
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