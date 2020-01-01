У Луцьку пенсіонер вчинив самогубство
Сьогодні, 16:34
У Луцьку 81-річний чоловік вчинив самогубство шляхом повішення.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Як розповіли у поліції, о 15:09 надійшов виклик з повідомленням про самогубство в одному з житлових будинків на Київському майдані. На місці працює слідчо-оперативна група.
Як повідомили виданню джерела, чоловіка 1939 року народження знайшла повішеним його дружина. Зазначають, що пенсіонер хворів і раніше уже намагався покінчити з життям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Як розповіли у поліції, о 15:09 надійшов виклик з повідомленням про самогубство в одному з житлових будинків на Київському майдані. На місці працює слідчо-оперативна група.
Як повідомили виданню джерела, чоловіка 1939 року народження знайшла повішеним його дружина. Зазначають, що пенсіонер хворів і раніше уже намагався покінчити з життям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку пенсіонер вчинив самогубство
Сьогодні, 16:34
У Луцьку почала їздити маршрутка №9
Сьогодні, 16:19
«Нафтогаз» знизив ціну на блакитне паливо
Сьогодні, 16:10
Чи буде у школах Луцька карантин
Сьогодні, 16:00
У Луцьку збудують броварню
Сьогодні, 15:42
Медіа