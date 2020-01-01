У Луцьку пенсіонер вчинив самогубство





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Інформацію підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.



Як розповіли у поліції, о 15:09 надійшов виклик з повідомленням про самогубство в одному з житлових будинків на Київському майдані. На місці працює слідчо-оперативна група.



Як повідомили виданню джерела, чоловіка 1939 року народження знайшла повішеним його дружина. Зазначають, що пенсіонер хворів і раніше уже намагався покінчити з життям.

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