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У Луцьку пенсіонер вчинив самогубство

У Луцьку пенсіонер вчинив самогубство
У Луцьку 81-річний чоловік вчинив самогубство шляхом повішення.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

Як розповіли у поліції, о 15:09 надійшов виклик з повідомленням про самогубство в одному з житлових будинків на Київському майдані. На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомили виданню джерела, чоловіка 1939 року народження знайшла повішеним його дружина. Зазначають, що пенсіонер хворів і раніше уже намагався покінчити з життям.

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Теги: Луцьк, вчинив самогубство
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