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Легендарне кафе «Сніжинка» у Луцьку закривають

Легендарне кафе «Сніжинка» у Луцьку закривають
У Луцьку припиняє роботу відоме кафе "Сніжинка", що на проспекті Волі, 8а.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у закладі.

За словами працівників закладу, кафе "Сніжинка" закривають назавжди, оскільки останнім часом потік людей значно зменшився, особливо це стосується зимової пори. Відтак, засновники ухвалили рішення про припинення роботи "Сніжинки".

Приміщення ж здадуть в оренду. За попередньою інформацією, там облаштують ресторан мережі "Сулі Гулі".

Кафе "Сніжинка" працюватиме лише до 1 лютого.

"Приходьте, згадайте приємні моменти разом з нами, підтримайте заклад", - закликали працівники.

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Теги: кафе, закриття, Сніжинка, Луцьк
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