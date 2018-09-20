Легендарне кафе «Сніжинка» у Луцьку закривають
Сьогодні, 12:17
У Луцьку припиняє роботу відоме кафе "Сніжинка", що на проспекті Волі, 8а.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у закладі.
За словами працівників закладу, кафе "Сніжинка" закривають назавжди, оскільки останнім часом потік людей значно зменшився, особливо це стосується зимової пори. Відтак, засновники ухвалили рішення про припинення роботи "Сніжинки".
Приміщення ж здадуть в оренду. За попередньою інформацією, там облаштують ресторан мережі "Сулі Гулі".
Кафе "Сніжинка" працюватиме лише до 1 лютого.
"Приходьте, згадайте приємні моменти разом з нами, підтримайте заклад", - закликали працівники.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у закладі.
За словами працівників закладу, кафе "Сніжинка" закривають назавжди, оскільки останнім часом потік людей значно зменшився, особливо це стосується зимової пори. Відтак, засновники ухвалили рішення про припинення роботи "Сніжинки".
Приміщення ж здадуть в оренду. За попередньою інформацією, там облаштують ресторан мережі "Сулі Гулі".
Кафе "Сніжинка" працюватиме лише до 1 лютого.
"Приходьте, згадайте приємні моменти разом з нами, підтримайте заклад", - закликали працівники.
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