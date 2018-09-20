Легендарне кафе «Сніжинка» у Луцьку закривають





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у закладі.



За словами працівників закладу, кафе "Сніжинка" закривають назавжди, оскільки останнім часом потік людей значно зменшився, особливо це стосується зимової пори. Відтак, засновники ухвалили рішення про припинення роботи "Сніжинки".



Приміщення ж здадуть в оренду. За попередньою інформацією, там облаштують ресторан мережі "Сулі Гулі".



Кафе "Сніжинка" працюватиме лише до 1 лютого.



"Приходьте, згадайте приємні моменти разом з нами, підтримайте заклад", - закликали працівники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку припиняє роботу відоме кафе "Сніжинка", що на проспекті Волі, 8а.Про цеповідомили у закладі.За словами працівників закладу, кафе "Сніжинка" закривають назавжди, оскільки останнім часом потік людей значно зменшився, особливо це стосується зимової пори. Відтак, засновники ухвалили рішення про припинення роботи "Сніжинки".Приміщення ж здадуть в оренду. За попередньою інформацією, там облаштують ресторан мережі "Сулі Гулі".Кафе "Сніжинка" працюватиме лише до 1 лютого."Приходьте, згадайте приємні моменти разом з нами, підтримайте заклад", - закликали працівники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію