В Україні зареєстрували найменшу кількість вбивств і тяжких злочинів за останні 10 років





Про це сьогодні, 30 січня, заявив голова нацполіції Ігор Клименко під час підсумкової наради Національної поліції України за участю її керівництва, а також структурних та територіальних підрозділів, – повідомляє



Так, в минулому році правоохоронці зареєстрували 418,2 тисячі кримінальних правопорушень.



«Поліцейські розкрили 186 тисяч 200 злочинів – тобто фактично кожен другий злочин. Слідчі повідомили про підозру 110 тисячам осіб у вчиненні 186 тисяч злочинів. При цьому ми можемо говорити про зменшення вчинених кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких і особливо тяжких», – зазначив Ігор Клименко.



За словами глави відомства, важливим є зменшення кількості вбивств (2019 рік – 1428 злочинів; 2018 рік – 1508) та тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (2019 рік – 1916; 2018 рік – 2 069).



«Це найменша кількість таких злочинів за останні 10 років. Наголошую, що кожен такий злочин контролюється апаратом національної поліції та особисто начальниками обласних підрозділів. Як результат, на сьогодні розкриття вбивств та тяжких тілесних ушкоджень становить 93%», – акцентував Голова Нацполіції.



Водночас, за словами керівника відомства, 60% від загальної кількості скоєних кримінальних правопорушень становлять майнові злочини.



«Саме вони хвилюють громадян найбільше. У порівнянні з попередніми роками спостерігається зменшення розбоїв і грабежів. Менше зафіксовано незаконних заволодінь автотранспортом, шахрайств та крадіжок, зокрема з квартир громадян», – зазначив Ігор Клименко.



Так, у 2019 році поліцейські задокументували 11 080 грабежів (13 530 – у 2018 році) та 1 858 розбоїв (2190 – у 2018 році). Водночас у минулому році поліцейським вдалося розрити половину грабежів та понад 70% розбоїв.







Окремо Голова Нацполіції наголосив на результатах з протидії організованій злочинності.



«У 2019 році поліція знешкодила 275 організованих груп. До кримінальної відповідальності притягнуто понад тисячу учасників цих груп. Доведено, що вони вчинили 2,5 тисячі злочинів», – повідомив Ігор Клименко.







Він додав, що у 2019 році позитивні результати роботи показали поліцейські у сфері протидії незаконному обігу наркотиків.



«У минулому році виявлено 28 тисяч наркозлочинів та припинено злочинну діяльність 68 організованих груп, причетних до незаконного обігу наркотиків. У результаті заходів з викриття збувачів та ліквідації їхніх мережевих схем, перекриття каналів надходження наркотиків в Україну або їхнього транзиту ми вилучили майже тонну героїну та понад 600 кілограмів кокаїну», – розповів Ігор Клименко.



Він додав, що також поліцейські задокументували 421 факт збуту наркотиків через мережу Інтернет. Викрито 13 організованих груп та 34 групи наркоділків, які організували схему збуту заборонених препаратів онлайн, зокрема через популярні месенджери.







Водночас Голова Нацполіції вказав на недоліки в роботі окремих підрозділах поліції та поставив терміни для їхнього усування.



«Відмічається подальше зниження кількості вчинених злочинів проти життя та здоров’я громадян. І зараз перед нами стоїть дуже багато завдань. Не дивлячись на досвід, який ми вже здобули, зокрема в безпековому блоці, ми не повинні зупинятися на місці. Час вимагає від нас нових завдань. Суспільство пропонує нам деякі зміни. І ми будемо реагувати та змінюватися. Виходячи з тих викликів, які стоять перед суспільством та перед Нацполіцією», – наголосив перший заступник міністра Сергій Яровий.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році фіксується зменшення вчинених кримінальних правопорушень, зокрема тяжких та особливо тяжких.Про це сьогодні, 30 січня, заявив голова нацполіціїпід час підсумкової наради Національної поліції України за участю її керівництва, а також структурних та територіальних підрозділів, – повідомляє управління комунікації національної поліції України.Так, в минулому році правоохоронці зареєстрували 418,2 тисячі кримінальних правопорушень.«Поліцейські розкрили 186 тисяч 200 злочинів – тобто фактично кожен другий злочин. Слідчі повідомили про підозру 110 тисячам осіб у вчиненні 186 тисяч злочинів. При цьому ми можемо говорити про зменшення вчинених кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких і особливо тяжких», – зазначив Ігор Клименко.За словами глави відомства, важливим є зменшення кількості вбивств (2019 рік – 1428 злочинів; 2018 рік – 1508) та тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (2019 рік – 1916; 2018 рік – 2 069).«Це найменша кількість таких злочинів за останні 10 років. Наголошую, що кожен такий злочин контролюється апаратом національної поліції та особисто начальниками обласних підрозділів. Як результат, на сьогодні розкриття вбивств та тяжких тілесних ушкоджень становить 93%», – акцентував Голова Нацполіції.Водночас, за словами керівника відомства, 60% від загальної кількості скоєних кримінальних правопорушень становлять майнові злочини.«Саме вони хвилюють громадян найбільше. У порівнянні з попередніми роками спостерігається зменшення розбоїв і грабежів. Менше зафіксовано незаконних заволодінь автотранспортом, шахрайств та крадіжок, зокрема з квартир громадян», – зазначив Ігор Клименко.Так, у 2019 році поліцейські задокументували 11 080 грабежів (13 530 – у 2018 році) та 1 858 розбоїв (2190 – у 2018 році). Водночас у минулому році поліцейським вдалося розрити половину грабежів та понад 70% розбоїв.Окремо Голова Нацполіції наголосив на результатах з протидії організованій злочинності.«У 2019 році поліція знешкодила 275 організованих груп. До кримінальної відповідальності притягнуто понад тисячу учасників цих груп. Доведено, що вони вчинили 2,5 тисячі злочинів», – повідомив Ігор Клименко.Він додав, що у 2019 році позитивні результати роботи показали поліцейські у сфері протидії незаконному обігу наркотиків.«У минулому році виявлено 28 тисяч наркозлочинів та припинено злочинну діяльність 68 організованих груп, причетних до незаконного обігу наркотиків. У результаті заходів з викриття збувачів та ліквідації їхніх мережевих схем, перекриття каналів надходження наркотиків в Україну або їхнього транзиту ми вилучили майже тонну героїну та понад 600 кілограмів кокаїну», – розповів Ігор Клименко.Він додав, що також поліцейські задокументували 421 факт збуту наркотиків через мережу Інтернет. Викрито 13 організованих груп та 34 групи наркоділків, які організували схему збуту заборонених препаратів онлайн, зокрема через популярні месенджери.Водночас Голова Нацполіції вказав на недоліки в роботі окремих підрозділах поліції та поставив терміни для їхнього усування.«Відмічається подальше зниження кількості вчинених злочинів проти життя та здоров’я громадян. І зараз перед нами стоїть дуже багато завдань. Не дивлячись на досвід, який ми вже здобули, зокрема в безпековому блоці, ми не повинні зупинятися на місці. Час вимагає від нас нових завдань. Суспільство пропонує нам деякі зміни. І ми будемо реагувати та змінюватися. Виходячи з тих викликів, які стоять перед суспільством та перед Нацполіцією», – наголосив перший заступник міністра

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