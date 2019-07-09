Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО

Ймовірно, подання електронних декларацій означає й подання цими людьми документів до Офісу президента. Тожз’ясувало, хто претендує зайняти крісла голів РДА на Волині, проаналізувавши список е-декларацій кандидатів.Претендент на посаду голови Любомльської райдержадміністрації Ігор Оксенчук – уродженець Луцька, тут проживає і зараз. Має дружину та двох синів. Трудову діяльність розпочинав вчителем історії, згодом працював у державній виконавчій службі й, підіймаючись кар’єрною драбиною, очолив обласне управління юстиції.До слова, доу ЗМІ серед ймовірних кандидатів на пост голови ОДА звучало й ім’я Ігоря Оксенчука. Та, як почимо, прогнози не справдилися. Оксенчук має квартиру та гараж у Луцьку, а його дружина – житловий будинок та земельну ділянку у селі Боратин, що біля Луцька. В автопарку сім’ї Оксенчуків – Lexus CT 200H 2012 року випуску (належить Ігорю Оксенчуку). Також Ігор Оксенчук вказав, що користується автомобілем Volkswagen Transporter, який належить третій особі – Мартинюку Івану Федоровичу.У 2019 році серед заробленого Ігорем Оксенчуком – лише дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю (5249 гривень). Його дружина заробила майже 82 тисяч гривень заробітної плати в обласному управлінні юстиції та отримала майже 20 тисяч гривень пенсії.У власності Оксенчука та його дружини – 34 тисячі доларів готівкою та понад 14 тисяч гривень на банківських рахунках.Незважаючи на те, що Кабмін вже погодив призначення на посаду голови Локачинської РДА депутата Локачинської райради від Радикальної Партії Олега Ляшка Михайла Українця, серед е-декларацій кандидатів є документ від іншого претендента на посаду очільника цього ж району – пенсіонера Василя Бакуна. Зауважимо, що погодження Кабміну не гарантує того, що президент призначить саме ту людину, яку рекомендує уряд.Раніше Василь Бакун був керівником державної виконавчої служби у Локачинському районі. У його власності – будинок у селі Старий Загорів Локачинського району, земельна ділянка у цьому ж районі на 21 165 м2 та ще 1600 м2 землі – у його дружини.У 2019 році Василь Бакун отримав 57 604 гривні пенсії, а його дружина – 66 422 гривні зарплати у відділі освіти, молоді та спорту Локачинської райдержадміністрації та 6 тисяч гривень – від надання майна в оренду. У декларації – ні готівкових коштів, ні грошей на банківських рахунках.Юлія Подерня-Масюк 1983 року народження. Вона, окрім того, що очолює коледж, є депутаткою Любешівської селищної ради від «Батьківщини». Проживає у Луцьку, заміжня, має двох синів.У власності чоловіка Юлії Подерні-Масюк Юрія – автомобіль ВАЗ 21063 1987 року випуску, трактор 1982 року випуску. Натомість директорка коледжу володіє мотоциклом KINLON JL150-70C 2018 року випуску. Окрім того, згідно з декларацією, чоловік претендентки на посаду голови Любешівської РДА має у власності пожежне депо у селі Залізниця.Юлія Подерня-Масюк отримала 33 826 гривень зарплати за основним місцем роботи, 3200гривень компенсації за виконання депутатських повноважень та 10 692 гривні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, а її чоловік – 31 847 гривень соцдопомоги на утримання дитини з інвалідністю.Рудик Володимир Федорович зареєстрований у Луцьку, має дружину Ларису. У мережі про кандидата на посаду голови РДА обмаль інформації. Відомо, що Володимир Рудик - колишній військовий прокурор, член ГО "Спілка ветеранів військової прокуратури Західного регіону України", займається адвокатською діяльністю. На чоловіка зареєстрована земля у селі Воротнів Луцького району площею 0,1485 га, квартира у Луцьку на 83,7 метрів квадратних, офіс у Луцьку на 50 "квадратів". У власності його дружини - земельна ділянка на 0,1 га у Заборолі, квартира у Луцьку на 58,8 метрів квадратних, торговий павільйон площею 10,5 "квадратів" у Луцьку, земля у Луцьку 0,0025 га в оренді.Їздить потенційний голова Ратнівської РДА на Volkswagen Golf 2015 року випуску. Натомість Лариса Рудик має три автівки: BMW 525 (1993 року), Ford Fiesta (2007 року) та Peugeot (2012 року).Лариса Рудик володіє підприємством "Міраж-Луцьк", у спільній власності подружжя - фермерське господарство "Агро Дім Україна", однак їх вартість у грошовому еквіваленті Володимир Рудик не вказав.У 2019 році чоловік отримав 132 420 гривень доходу у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області, 9 062 гривні процентів в "Ощадбанку", 313 083 гривні пенсії. Лариса Рудик за рік заробила 55 576 гривень у ПП "Міраж-Луцьк", 823 024 гривні доходу від підприємницької діяльності, 4 260 гривень процентів у банку, 35 000 гривень від відчуження рухомого майна. Окрім того, потенційний очільник РДА вказав 104 500 гривень кредиту.Володимир Рудик тримає 949 775 гривень у банку, 15 000 доларів та 6 000 євро готівкою. Його дружина має на банківському рахунку 478 300 гривень, готівкою - 25 000 доларів.Ольга Черен керує райрадою з жовтня 2010 року. Заміжня, виховує синівтаПодружжя володіє 15-ма земельними ділянками у рідному селі Маковичі (1.6544 га, 4.1363 га, 0.1202 га, 0.312 га, 0.25 га, 0.3938 га, 0.6676 га, 0.12 га, 0. 5996 га, 2.6166 га, 0.1329 га, 0. 2742 га, 0.25 га, 0.1745 га, 0.1495 га), а також має будинок у селі Липа на 72,7 «квадрати».Їздить Ольга Черен на автомобілі Hyundai 2013 року випуску. Чоловік має два мотоцикли – Musstang і G-max, трактор ЛТЗ Т-40.Заробила у 2019 році Ольга Черен 289 015 гривень у райраді, 19 200 гривень від надання майна в оренду та 9 497 гривень дивідендів.Претендентка на посаду голови Ківерцівської РДА Алла Гонтар заміжня, має сината донькуУ власності Алли Гонтар – будинок у селі Журавичі на 260,3 «квадрати», квартира у Луцьку на 63,2 квадратні метри, 0,1985 га землі, магазин на 214,9 «квадрати», гараж на 53,2 квадратні метри і туалет на 5 «квадратів». Чоловік володіє квартирою у Луцьку площею 71,1 метра квадратних.Кермує Алла Гонтар автомобілем Mitsubishi 2008 року випуску, а також має комбайн Fortschritt. Її чоловік володіє двома комбайнами цієї ж марки, а також ВАЗом.У 2019 році жінка заробила 301 911 гривень у Журавичівській сільраді, 14 490 гривень від надання майна в оренду. Її чоловік отримав 61 481 гривень від роботи у «Цуманській пущі», 20 246 гривень – у ТОВ «Волинь сад» та 1 443 гривні комісійної винагороди.Претендентка на посаду голови райдержадміністрації тримає готівкою 260 000 гривень, 5000 доларів та 1000 євро. Її чоловік – 10 000 доларів.Депутат Волинської обласної ради Анатолій Філюк, який претендує очолити Камінь-Каширський район, одружений, має сина.Чоловік має у власності будинки на 259 «квадратів» у Камені-Каширському, на 74,3 «квадрати» - у Великій Глуші, а також три земельні ділянки – 0,1 га, 0,2032 га, 1,3200 га. В автопарку потенційного голови РДА – Volkswagen LT-50 1994 року випуску, Volkswagen Т-4 1998 року випуску, вантажівка Volkswagen LT-28 1994 року випуску. Його син їздить на Opel Combo-C.У 2019 році Анатолій Філюк заробив 33 205 гривень в обласній раді і отримав 43 814 гривень допомоги по безробіттю. Дружина Валентина за рік отримала 23 393 гривні пенсії.