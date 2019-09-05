Засновниця садочка HAPPY KIDS CLUB відкриває приватну школу*





«Колегіум Years» – таку назву матиме приватний заклад, презентація якого відбудеться вже 8 лютого.



Англійська з носіями мови, поглиблене вивчення предметів STEM-напряму, студії бойового гопака і балету, робототехніка і ІТ технології, традиційні предмети за новітніми методиками – лише невелика частина того, що пропонує школа майбутнім учням.



Окреме приміщення колегіуму знаходиться поблизу центру міста і буде оснащене усім необхідним для організації комфортного і ефективного навчального процесу, а також сучасними системами інфраструктури і безпеки.



«Школа інтелекту, свободи і щастя» – таке гасло озвучили на сторінці закладу у Фейсбук



Потрапити на першу презентацію школи від засновниці Валентини Галущак можна, заповнивши форму за посиланням:



https://docs.google.com/forms/d/1Gtr9l3HpSfoNL8Psmyl8rjPxwl9_rNmSrDIExN92fgA/viewform?edit_requested=true



Кількість місць обмежена. Презентація відбудеться 8 лютого 2020 року, о 12.00 год за адресою: вул. Набережна, 42 (конференц-зал Passage Interdit).



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