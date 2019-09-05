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Засновниця садочка HAPPY KIDS CLUB відкриває приватну школу*

Засновниця садочка HAPPY KIDS CLUB відкриває приватну школу*
Уже в 2020 році у Луцьку відкриється приватна школа, яка декларує надання повної середньої освіти за інноваційними методиками для всебічного гармонійного розвитку дитини.

«Колегіум Years» – таку назву матиме приватний заклад, презентація якого відбудеться вже 8 лютого.

Англійська з носіями мови, поглиблене вивчення предметів STEM-напряму, студії бойового гопака і балету, робототехніка і ІТ технології, традиційні предмети за новітніми методиками – лише невелика частина того, що пропонує школа майбутнім учням.

Окреме приміщення колегіуму знаходиться поблизу центру міста і буде оснащене усім необхідним для організації комфортного і ефективного навчального процесу, а також сучасними системами інфраструктури і безпеки.

«Школа інтелекту, свободи і щастя» – таке гасло озвучили на сторінці закладу у Фейсбук https://www.facebook.com/years.school/

Потрапити на першу презентацію школи від засновниці Валентини Галущак можна, заповнивши форму за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1Gtr9l3HpSfoNL8Psmyl8rjPxwl9_rNmSrDIExN92fgA/viewform?edit_requested=true

Кількість місць обмежена. Презентація відбудеться 8 лютого 2020 року, о 12.00 год за адресою: вул. Набережна, 42 (конференц-зал Passage Interdit).

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Теги: приватна школа, Луцьк, Валкнтина Галущак, освіта
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