Крадені дуби з Цуманського лісництва знайшли у дворі волинянина. ФОТО





Про це повідомляє



Сліди з місця незаконної порубки 5 дерев породи дуб привели до приватного двору у смт Цумань Ківерцівського району. Загалом у дворі та в гаражі будинку виявили 31 колодку по 1 м.



На місці події працює слідчо-оперативна група.



Зазначають, що державна лісова охорона спрямовує значні зусилля для боротьби із крадіжками лісу у Ківерцівському районі, де вже тривалий час працюють злочинні групи. Чимало фактів незаконної порубки дубів вдається виявити завдяки злагодженим діям, оперативному реагуванню та технічному оснащенню лісової охорони і мобільних рейдових груп.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні працівники державної лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ» оперативно встановили рух та місцезнаходження деревини дуба, незаконно добутої у Цуманському лісництві.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ. Сліди з місця незаконної порубки 5 дерев породи дуб привели до приватного двору у смт Цумань Ківерцівського району. Загалом у дворі та в гаражі будинку виявили 31 колодку по 1 м.На місці події працює слідчо-оперативна група.Зазначають, що державна лісова охорона спрямовує значні зусилля для боротьби із крадіжками лісу у Ківерцівському районі, де вже тривалий час працюють злочинні групи. Чимало фактів незаконної порубки дубів вдається виявити завдяки злагодженим діям, оперативному реагуванню та технічному оснащенню лісової охорони і мобільних рейдових груп.

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