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Крадені дуби з Цуманського лісництва знайшли у дворі волинянина. ФОТО

Крадені дуби з Цуманського лісництва знайшли у дворі волинянина. ФОТО
Сьогодні працівники державної лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ» оперативно встановили рух та місцезнаходження деревини дуба, незаконно добутої у Цуманському лісництві.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Сліди з місця незаконної порубки 5 дерев породи дуб привели до приватного двору у смт Цумань Ківерцівського району. Загалом у дворі та в гаражі будинку виявили 31 колодку по 1 м.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Зазначають, що державна лісова охорона спрямовує значні зусилля для боротьби із крадіжками лісу у Ківерцівському районі, де вже тривалий час працюють злочинні групи. Чимало фактів незаконної порубки дубів вдається виявити завдяки злагодженим діям, оперативному реагуванню та технічному оснащенню лісової охорони і мобільних рейдових груп.

Крадені дуби з Цуманського лісництва знайшли у дворі волинянина. ФОТО
Крадені дуби з Цуманського лісництва знайшли у дворі волинянина. ФОТО

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Теги: лісництво, крадені дуби, Волинь
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