10-річному хлопчику потрібна пересадка кісткового мозку: рідні збирають гроші на операцію

Юрію Брузьдзинському із Луцька, якого виховує мама з бабусею.



29 січня цього року лікарі з Білорусі поставили йому страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз (рецидив).



Дитина потребує пересадки кісткового мозку. Загальна сума, яка необхідна – 210 тисяч доларів. Родина немає таких грошей на лікування. Тож просять усіх, в кого є можливість допомогти.



Реквізити для допомоги: 4149 4991 1697 6752 Бесчастнова Валентина Григорівна (картка бабусі Юрчика).



Номер телефону для всіх уточнень: 099-433-77-50 Вікторія Калаур (тітка хлопчика).





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