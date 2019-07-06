ЗНО-2020: що потрібно знати волинянам про тестування

Розповіли про тонкощі проведення ЗНО та яким буде тестування у Волинській області у 2020 році.Про це йшлося у п’ятницю, 31 січня, під час пресконференції.Заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освітирозповіла, що реєстрація на основну сесію ЗНО розпочинається 3 лютого і триватиме до 24 березня. Тим, хто буде складати ДПА у формі ЗНО, треба визначитися з переліком предметів, повідомити адміністрацію навчального закладу про обрані предмети, далі ж вони мають сформувати списки та надіслати документи учнів для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО до 17 березня.Випускники минулих років мають сформувати комплекти документів самостійно або ж у пункті реєстрації, що працюватиме на базі інституту післядипломної освіти. Дійсними будуть сертифікати з 2017 року за винятком іноземної – із 2018 року.«Я раджу всім, хто готується до вступу, ознайомитися з умовами прийому, опрацювати їх та визначити предмети, що враховують при вступі», - зауважила вона. Реєстрацію просять не відкладати на останні дні, адже нерідко виникає потреба вносити певні зміни.Так, потрібно сформувати реєстраційну картку на сайті УЦОЯО, роздрукувати бланк картки та додаток, заповнити поля, написати текст заяви. Вклеїти 2 ідентичні фотокартки розміром 3 на 4 сантиметри у відведених місцях. Потрібно також підготувати копію паспорта чи ID-картки, завірити ці копії особистим підписом, дописавши «Згідно з оригіналом», підготувати копію атестата (для випускників минулих років).Кожен учасник зможе скласти ЗНО не більше, аніж із 4 предметів: української мови і літератури, математики або історії України, третього предмета з переліку. Учасники оцінювання з порушенням зору зможуть пройти тестування з української мови і літератури, математики, історії України та біології, однак лише у час додаткової сесії.За словами Ольги Янушевич, пробне тестування відбудеться 21 березня (українська мова та література) і 28 березня (усі інші предмети). Утім, треба врахувати, що один учасник в один день зможе взяти участь лише в одному тестуванні. Реєстрація на пробну сесію завершилася 24 січня. Нині ж готують пункти пробного ЗНО.Завідувач центру ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту ППОповідомила, що на Волині на пробне ЗНО-2020 зареєструвалося більше учасників, аніж торік. Зокрема, подали 8775 заявок.«Основні новації ми очікуємо у 2021 році. Там вже буде складніше. Зокрема, передбачено 4 обов’язкові предмети на ДПА у формі ЗНО. Обов’язковою стане математика», - додала Алла Корнейко.