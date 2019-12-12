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Понад 70 вчителів волинських вчителів складатимуть ЗНО

Понад 70 вчителів волинських вчителів складатимуть ЗНО
У Волинській області в сертифікації вчителів цьогоріч візьмуть участь 76 освітян.

Про це йшлося у п’ятницю, 31 січня, під час пресконференції.

«Наша область вдруге бере участь у пілотному проекті. Минулого року у нас було 39 місць і ми дуже довго їх заповнювали. Цьогоріч 76 укомплектували швидко», - відзначила завідувач центру ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. На сьогодні пройти сертифікацію мають можливість лише вчителі початкових класів.

Учителі проходитимуть незалежне тестування професійних компетентностей або ж ЗНО для вчителів 29 лютого.

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Теги: вчителі, ЗНО
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