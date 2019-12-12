Понад 70 вчителів волинських вчителів складатимуть ЗНО

У Волинській області в сертифікації вчителів цьогоріч візьмуть участь 76 освітян.Про це йшлося у п’ятницю, 31 січня, під час пресконференції.«Наша область вдруге бере участь у пілотному проекті. Минулого року у нас було 39 місць і ми дуже довго їх заповнювали. Цьогоріч 76 укомплектували швидко», - відзначила завідувач центру ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. На сьогодні пройти сертифікацію мають можливість лише вчителі початкових класів.Учителі проходитимуть незалежне тестування професійних компетентностей або ж ЗНО для вчителів 29 лютого.