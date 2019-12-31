Вхідна арка з колонами: Театральний майдан у Луцьку понад пів століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:05
Волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала ретрофото, на якому зображено вхід до парку, який був на Театральному майдані у Луцьку до 1970-х років. Тепер на цьому місці розташований музично-драматичний театр.
Світлину вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.
"Вхід до парку, який був на Театральному майдані в Луцьку. З статті дослідника історії Луцька Олександра Котиса дізналась, що парк з'явився в 1908 році. Із 1913 р. деякі міщани мали в саду іменні дерева, самостійно за ними доглядаючи", - йдеться у дописі.
Як зазначає Тетяна Яцечко-Бладенко, з 1913 року вхід у цей парк був платний - 5 копійок з людини або 1 рубль за сезонний квиток на сім'ю. Через пів століття у 1970-му на місці парку вирішили збудувати театр.
"На фото - центральний вхід до парку в 1960-ті. Цю вхідну арку з колонами знищили у сімдесятих. Вона стояла перед теперішнім пам'ятником Лесі Українці, який відкрили 19 серпня 1977 року", - підрезюмувала дослідниця.
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Світлину вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.
"Вхід до парку, який був на Театральному майдані в Луцьку. З статті дослідника історії Луцька Олександра Котиса дізналась, що парк з'явився в 1908 році. Із 1913 р. деякі міщани мали в саду іменні дерева, самостійно за ними доглядаючи", - йдеться у дописі.
Як зазначає Тетяна Яцечко-Бладенко, з 1913 року вхід у цей парк був платний - 5 копійок з людини або 1 рубль за сезонний квиток на сім'ю. Через пів століття у 1970-му на місці парку вирішили збудувати театр.
"На фото - центральний вхід до парку в 1960-ті. Цю вхідну арку з колонами знищили у сімдесятих. Вона стояла перед теперішнім пам'ятником Лесі Українці, який відкрили 19 серпня 1977 року", - підрезюмувала дослідниця.
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