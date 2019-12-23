Сильні опади і штормовий вітер: в Україні очікують суттєве погіршення погоди
Сьогодні, 11:10
У середу, 5 лютого, в Україну увірветься південний циклон, який принесе суттєве погіршення погоди.
Про це не своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у вівторок, 4 лютого, в Україні триватиме зниження температури повітря, очікується +2+8 градусів.
Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях.
Більшість території України завтра, 4 лютого, належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами.
А ось 5-го лютого у більшості областей погода суттєво ускладниться. Прогнозують сильні опади, штормовий вітер.
На Півдні, у Центрі - переважно пройдуть сильні дощі, на Заході, Півночі та Сході очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу.
«Тоненька смужка північних районів північних областей зможе втриматися від грізного циклону - там або без опадів, або невеликі. Київ, як завжди, випробовуватиме нерви та терпіння синоптиків. Адже столиця буде якраз на межі потужніших процесів та слабших.
Все ж більшість прогностичних моделей дають на середу у Києві мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер. На тому поки й зупинимося», - повідомила Наталка Діденко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це не своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у вівторок, 4 лютого, в Україні триватиме зниження температури повітря, очікується +2+8 градусів.
Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях.
Більшість території України завтра, 4 лютого, належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами.
А ось 5-го лютого у більшості областей погода суттєво ускладниться. Прогнозують сильні опади, штормовий вітер.
На Півдні, у Центрі - переважно пройдуть сильні дощі, на Заході, Півночі та Сході очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу.
«Тоненька смужка північних районів північних областей зможе втриматися від грізного циклону - там або без опадів, або невеликі. Київ, як завжди, випробовуватиме нерви та терпіння синоптиків. Адже столиця буде якраз на межі потужніших процесів та слабших.
Все ж більшість прогностичних моделей дають на середу у Києві мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер. На тому поки й зупинимося», - повідомила Наталка Діденко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «Доманове» у вантажівці знайшли «замуровані» у піноблоках контрабандні сигарети. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
Сильні опади і штормовий вітер: в Україні очікують суттєве погіршення погоди
Сьогодні, 11:10
«PremierCity» пропонує дивитися кіно всього за 50 гривень*
Сьогодні, 10:47
В Україні безробітним будуть платити більше
Сьогодні, 10:45
Медіа