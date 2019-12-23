Сильні опади і штормовий вітер: в Україні очікують суттєве погіршення погоди





Про це не своїй сторінці у Наталка Діденко.



За її словами, у вівторок, 4 лютого, в Україні триватиме зниження температури повітря, очікується +2+8 градусів.



Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях.



Більшість території України завтра, 4 лютого, належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами.



А ось 5-го лютого у більшості областей погода суттєво ускладниться. Прогнозують сильні опади, штормовий вітер.



На Півдні, у Центрі - переважно пройдуть сильні дощі, на Заході, Півночі та Сході очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу.



«Тоненька смужка північних районів північних областей зможе втриматися від грізного циклону - там або без опадів, або невеликі. Київ, як завжди, випробовуватиме нерви та терпіння синоптиків. Адже столиця буде якраз на межі потужніших процесів та слабших.



Все ж більшість прогностичних моделей дають на середу у Києві мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер. На тому поки й зупинимося», - повідомила Наталка Діденко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 5 лютого, в Україну увірветься південний циклон, який принесе суттєве погіршення погоди.Про це не своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикЗа її словами, у вівторок, 4 лютого, в Україні триватиме зниження температури повітря, очікується +2+8 градусів.Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях.Більшість території України завтра, 4 лютого, належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами.А ось 5-го лютого у більшості областей погода суттєво ускладниться. Прогнозують сильні опади, штормовий вітер.На Півдні, у Центрі - переважно пройдуть сильні дощі, на Заході, Півночі та Сході очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу.«Тоненька смужка північних районів північних областей зможе втриматися від грізного циклону - там або без опадів, або невеликі. Київ, як завжди, випробовуватиме нерви та терпіння синоптиків. Адже столиця буде якраз на межі потужніших процесів та слабших.Все ж більшість прогностичних моделей дають на середу у Києві мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер. На тому поки й зупинимося», - повідомила Наталка Діденко.

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