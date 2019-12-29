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На Волині водій «швидкої» і військовий отримали нове життя через донорські органи

На Волині водій «швидкої» і військовий отримали нове життя через донорські органи
У ковельській лікарні провели операцію з пересадки серця і нирки. Обидва пацієнти – чоловіки, яким врятували життя.

Про це на своїй сторінці у facebook написала засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець.

Одного пацієнта звати Святослав. Йому 59 років. У минулому він - водій швидкої допомоги. Пережив два інфаркти, останній – на роботі. Тиждень із болем в грудях він іще возив і носив пацієнтів, не підозрювавши, що серце критично "вражене". Йому сказали – врятує лише трансплантація.

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Інший пацієнт – Дмитро. Йому 40 років. Він військовий на пенсії, який вчить дітей рукопашного гопака, очолює національно-патріотичний центр «Волинська Січ». Два роки Дмитро був на гемодіалізі. У надії отримати донорський орган об’їздив багато міст. І розповів, що навіть уявити не міг, що так пощастить вдома, у Ковелі.

Чоловікові, який після смерті врятував вдвох людей, було 42 роки. Він теж колись був військовим. Помер від інсульту. Його дружина, сестра і мама дали згоду на донорство. Їм, кажуть лікарі, навіть не довелося довго розповідати про важливість такого рішення, вони погодилися одразу, бо захотіли, щоб навіть після смерті їхня рідна людина продовжила жити.

Пам’ять чоловіка, перш ніж взяти його органи, в операційній вшанували хвилиною мовчання. А в реанімації обидва пацієнти дякувати рідним за це їхнє рішення.
На Волині водій «швидкої» і військовий отримали нове життя через донорські органи
На Волині водій «швидкої» і військовий отримали нове життя через донорські органи
На Волині водій «швидкої» і військовий отримали нове життя через донорські органи
На Волині водій «швидкої» і військовий отримали нове життя через донорські органи
На Волині водій «швидкої» і військовий отримали нове життя через донорські органи

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Теги: трансплантація, органи, Ковель
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