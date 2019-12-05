У Луцьку почали зводити новий великий будинок на шість під'їздів. ВІДЕО*





Будинок принципово змінить архітектуру цього відомого житлового комплексу, додасть йому довершеності і функціональності – йдеться у повідомленні пресслужби забудовника – будівельної компанії «Інвестор», пише



«Інвестор» оприлюднив також новий відеозвіт, який «підсумовує» січневу роботу на будівельному майданчку «Супернової».



Сьомий будинок принципово відрізняється від шести попередніх. Він буде мати шість під’їздів та нове планування. Зокрема, тут будуть трикімнатні квартири, а перший поверх відведений під комерційні приміщення, що додадуть комфорту для жителів комплексу.



Нагадаємо, власник будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський розповідав, що в плануванні цього будинку врахували побажання і потреби своїх клієнтів: «Плануючи його, ми врахували багато побажань і досвіду від замовників наших попередніх будинків. На першому поверсі – громадські приміщення. Поряд – велика зелена зона. Там буде класно».



До речі, квартири у цьому будинку уже продаються, а на однокімнатні навіть діє спеціальна акція.



В «Інвесторі» нагадують: три будинки ЖК «Супернова» уже здані в експлуатацію. 70% квартир у цих будинках – уже заселені.



У четвертому будинку повністю завершені зовнішні роботи, облаштований дах, триває оздоблення під'їзду.



У п’ятому будинку повністю завершена цегляна кладка і дах, майстри розпочали внутрішні роботи.

Довідково. Житловий комплекс «Супернова» – один з найбільших нових ЖК у Луцьку. Будується з 2016 року. Розташований у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч з ботанічним садом та річкою Стир. До центру міста – менше двох кілометрів. Забудовник називає «Супернову» найбільш інвестиційно привабливою на сьогодні забудовою у Луцьку. ЖК налічуватиме понад 800 квартир. Площа земельної ділянки – 5,6 га. Показник густоти населення тут становитиме 314 жителів на гектар (середній у Луцьку - 1000 мешканців на гектар).



Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території житлового комплексу «Супернова» у Луцьку почали зводити найбільший для цього комплексу будинок: уже закінчили фундаментні роботи першої та другої секцій будинку, почали кладку першого поверху.Будинок принципово змінить архітектуру цього відомого житлового комплексу, додасть йому довершеності і функціональності – йдеться у повідомленні пресслужби забудовника – будівельної компанії «Інвестор», пише "Перший". «Інвестор» оприлюднив також новий відеозвіт, який «підсумовує» січневу роботу на будівельному майданчку «Супернової».Сьомий будинок принципово відрізняється від шести попередніх. Він буде мати шість під’їздів та нове планування. Зокрема, тут будуть трикімнатні квартири, а перший поверх відведений під комерційні приміщення, що додадуть комфорту для жителів комплексу.Нагадаємо, власник будівельної компанії «Інвестор»розповідав, що в плануванні цього будинку врахували побажання і потреби своїх клієнтів: «Плануючи його, ми врахували багато побажань і досвіду від замовників наших попередніх будинків. На першому поверсі – громадські приміщення. Поряд – велика зелена зона. Там буде класно».До речі, квартири у цьому будинку уже продаються, а на однокімнатні навіть діє спеціальна акція.В «Інвесторі» нагадують: три будинки ЖК «Супернова» уже здані в експлуатацію. 70% квартир у цих будинках – уже заселені.У четвертому будинку повністю завершені зовнішні роботи, облаштований дах, триває оздоблення під'їзду.У п’ятому будинку повністю завершена цегляна кладка і дах, майстри розпочали внутрішні роботи.Житловий комплекс «Супернова» – один з найбільших нових ЖК у Луцьку. Будується з 2016 року. Розташований у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч з ботанічним садом та річкою Стир. До центру міста – менше двох кілометрів. Забудовник називає «Супернову» найбільш інвестиційно привабливою на сьогодні забудовою у Луцьку. ЖК налічуватиме понад 800 квартир. Площа земельної ділянки – 5,6 га. Показник густоти населення тут становитиме 314 жителів на гектар (середній у Луцьку - 1000 мешканців на гектар).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію