Серед 3 постраждалих – один муніципал: поліція прокоментувала нічні події на Старому ринку

Поліція Волині відкрила кримінальне провадження через нічні події на Старому ринку.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що у вівторок, 4 лютого, близько 23 години на лінію 102 служби поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Глушець у Луцьку близько 40 невідомих осіб пошкоджують торговельні контейнери та зносять ринок. На місце події одразу ж прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво поліції області та міста.Попередньо встановили, що на виконання рішення Луцької міської ради співробітники муніципальної варти. Під час цього було пошкоджено декілька торговельних кіосків. Протестувальники перекрили рух спецтехніки. Демонтаж торговельних кіосків зупинили.Троє осіб звернулися по допомогу до медиків, один з них є співробітником муніципальної варти. Слідчі перевіряють обставини отримання тілесних ушкоджень учасниками події для належної правової кваліфікації.На місці працюють поліцейські, котрі забезпечують правопорядок. Рух транспорту по вулиці Глушець поліцією частково обмежений.Слідчі Луцького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України.У поліції наголошують, що проведення об’єктивного та неупередженого досудового розслідування перебуває під особистим контролем начальника Головного управління Національної поліції в області