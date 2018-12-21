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Серед 3 постраждалих – один муніципал: поліція прокоментувала нічні події на Старому ринку

Серед 3 постраждалих – один муніципал: поліція прокоментувала нічні події на Старому ринку
Поліція Волині відкрила кримінальне провадження через нічні події на Старому ринку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Інформують, що у вівторок, 4 лютого, близько 23 години на лінію 102 служби поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Глушець у Луцьку близько 40 невідомих осіб пошкоджують торговельні контейнери та зносять ринок. На місце події одразу ж прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво поліції області та міста.

Попередньо встановили, що на виконання рішення Луцької міської ради співробітники муніципальної варти за допомогою спецтехніки розпочали демонтаж торговельних споруд. Під час цього було пошкоджено декілька торговельних кіосків. Протестувальники перекрили рух спецтехніки. Демонтаж торговельних кіосків зупинили.

Троє осіб звернулися по допомогу до медиків, один з них є співробітником муніципальної варти. Слідчі перевіряють обставини отримання тілесних ушкоджень учасниками події для належної правової кваліфікації.

На місці працюють поліцейські, котрі забезпечують правопорядок. Рух транспорту по вулиці Глушець поліцією частково обмежений.

Слідчі Луцького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України.

У поліції наголошують, що проведення об’єктивного та неупередженого досудового розслідування перебуває під особистим контролем начальника Головного управління Національної поліції в області Петра Шпиги.




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Теги: Старий ринок, демонтаж
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Коментарі 5
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поліція? Захист? Невпевнений..... А влада догралась..... І про які права можна говорити? Повторяється будівництво Каравану, Привокзального ринку, ринку на вул Львівська,що далі? Центральний ринок. Треба торговий центр побудувати? ДІСТАЛО. ДАЙТЕ ЛЮДЯМ МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЮВАТИ!
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Деякі базарники-спекулянти без цього центрального ринку життя не уявляють, тільки й чути від них, а як виживати? Таке враження, що крім спекуляцій на ринку "купив-продав" в житті більше нічого не існує, та другої роботи знайти не можливо. Роботу знайти можна аби бажання було. А у вас цього бажання немає. Ви привикли, що вас десятиліттями ніхто з контролюючих органів нормально не перевіряв, у вас в половини продавців відсутні ліцензії та правові дозволи на продаж продуктів харчування, відсутні медичні довідки або книжки, на протязі десятиліть ви не платите до держави податки. А на новому рину ГПЗ вже такого щастя не буде. На ГПЗ ринку вже ви бігати по території з одного кутка ринка в інший та ховатися від контролюючих органів не будите, ось того і йти туди не бажаєте. На новий ринок пішли працювати з підприємців ті, хто веде свій бізнес прозоро та не боїться перевірок.
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Товаріщ полішук,Ви про що?Не платять,дозволи,ліцензії,інше...Це люди,які просто вижили в 90-х,самі створили свій маленький бізнес,ростили дітей,підтримували батьків,боролись за цю державу на майданах і гинули.Ви типовий "совітський"хохол.Думає,що і книжечка з головою леніна під подушкою ще лежить...
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Мало мунватників побили, мало!
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Спеціально для громадянина Поліщука пояснюю. В правовій країні законість встановлює суд, а не рішення міськради. По закону треба спочатку подати в суд на базарників, виграти цей суд, а потім виконавча служба їх виселяє. Так, саме виконавча служба, а не хтось з важкою технікою. І трощити майно, нехай і незаконно встановлене суд не дозволить. А на рахунок знайти роботу - так, можна, але знайти нормальну роботу більшості людей не вдається - он скільки на мінімалку працюють. А тому фантазії та побажання нехай такими і залишаються.
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