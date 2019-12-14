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Підприємці Старого ринку прийшли під мерію після нічної трощі. ФОТО

Підприємці Старого ринку прийшли під мерію після нічної трощі. ФОТО
Підприємці Центрального (Старого) ринку вранці 5 лютого зібралися під стінами Луцької міської ради, аби висловити обурення примусовим демонтажем та тими подіями, які відбувалися увечері 4 лютого та у ніч на 5 лютого.

Мітинг почав збиратися приблизно о 8 годині ранку.

Станом на 08:50 під стінами мерії зібралося чимало протестувальників, рух транспорту дещо ускладнений. На місці працюють поліцейські.

Зауважимо, що о 9:00 у Луцькараді має розпочатися засідання виконавчого комітету.

Мітингувальники ж вимагають скликати позачергову сесію, аби скасувати рішення про примусовий демонтаж ринку, звільнити очільницю департаменту муніципальної варти Луцькради Юлію Сиротинську та всіх її підлеглих, які, на думку базарників, причетні до незаконного силового знесення ринку та згодом узагалі ліквідувати цей департамент.

Підприємці Старого ринку прийшли під мерію після нічної трощі. ФОТО
Підприємці Старого ринку прийшли під мерію після нічної трощі. ФОТО
Підприємці Старого ринку прийшли під мерію після нічної трощі. ФОТО
Підприємці Старого ринку прийшли під мерію після нічної трощі. ФОТО
Підприємці Старого ринку прийшли під мерію після нічної трощі. ФОТО
Підприємці Старого ринку прийшли під мерію після нічної трощі. ФОТО


Нагадаємо, учора, 4 лютого, пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку.

На територію ринку приїхала важка техніка. Цьому передувало те, що працівники ринку побачили осіб у балаклавах, які різали паркан з боку парку.

Майже в 23 годині на Старий ринок з'їхалося багато поліції, рятувальники. Один із бульдозерів, яких усього було два, розтрощив крайній контейнер. Після того, як до бульдозера збіглося чимало підприємців, він поїхав з ринку.

Людей зійшлося декілька сотень, рух вулицею Глушець перекрили. Підприємці оточили усю важку техніку, яка була на ринку, аби унеможливити подільше знесення контейнерів.

За попередньою інформацією, 15 людей із тих, хто зносив споруди на ринку, затримали і доставили у міськвідділ. Декого з людей забрала швидка.

Один з грейдерів застряг між рядами ринку, біля нього постійно чергувала частина підприємців ринку.

Додамо, що на ринок прибув очільник поліції Волині Петро Шпига та керівник Волинської ОДА Юрій Погуляйко, вони оглянули знищені споруди та поспілкувалися з підприємцями.

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Базарники зауважили, що ті підприємці, чиї контейнери пошкодили, були готові переїхати на Новий ринок добровільно. Натомість тепер, за словами базарників, - переїжджати ніхто не буде.

Начальник поліції області Петро Шпига зазначив, що усім діям нададуть правову оцінку. Людям пообіцяли, що до ранку 5 лютого ніхто демонтувати ринок не буде.

"Якщо я вас не захищу, я піду з посади", - сказав Петро Шпига і додав, що діятиме виключно в рамках закону.

Підприємці ж вимагали покарати винних та звільнити очільницю департаменту муніципальної варти Юлію Сиротинську.

Станом на ранок 5 лютого стало відомо про те, що поліція розпочала кримінальне провадження через нічні події на Старому ринку. Правоохоронці також повідомили, що до медиків за допомогою через заворушення на ринку звернулися 3 людей, серед них - 1 працівник муніципальної варти.

Правоохоронці продовжують перебувати на Старому ринку і вранці 5 лютого.

Нагадаємо, в міській раді ще 30 січня повідомили, що 3 лютого почнеться примусовий демонтаж конструкцій, якщо власники не приберуть їх до того часу. Адже договір з ними розірвали, тому знаходитись на цьому місці вони не мають права, а всі контейнери вважаються такими, що встановлені незаконно.

Також у Луцькраді наголосили, що демонтаж буде здійснюватися департаментом муніципальної варти у присутності поліції і якщо працівники ринку чинитимуть опір законним вимогам поліції та порушуватимуть громадський порядок, то винних притягнуть до адміністративної та/або кримінальної відповідальності у передбаченому законом порядку.







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Теги: мітинг, ринок, Луцьк
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Коментарі 4
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От хай на до міської приїдуть всі перевіряючі органи і хай перевірять документи в тих базарників, податки і так далі
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Там всю серію потрібно виносити
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волинські новини - рупор бандовлади. банять неугодних коментаторів
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волинські новини - рупор бандовлади. банять неугодних коментаторів
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