вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

5 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

5 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
5 лютого в народі вшановують день мученика Агафангела (Агафія) та великомученика Климента. Цей день вважається часом домашніх турбот.

Іменини сьогодні святкують: Геннадій, Макар, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 5 лютого

– Багато снігу – до гарного врожаю.

– Якщо на Агафія вдарив мороз і світить сонце, то у серпні буде спекотно.

– Сонячний день 5 лютого – чекайте на ранню весну.

– Яка погода 5 лютого після обіду, таким і буде січень наступного року.

Що можна робити 5 лютого

1. Рекомендується цього дня зробити генеральне прибирання в своїй оселі. Винесіть сміття, помийте підлогу та вікна, викиньте увесь непотріб, який вам більше не знадобиться.

Що не можна робити 5 лютого

1. Сьогодні не можна перебувати в неприбраному будинку.

2. За можливості, не створюйте сварки у своїй сім'ї.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, 5 лютого, традиції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь приїдуть мисливці з Європи
Сьогодні, 09:32
5 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
У селі на Волині злодій викрав з будинку 27 тисяч гривень
Сьогодні, 09:09
Курс валют у Луцьку на 5 лютого: долар і євро подешевшали
Сьогодні, 09:00
Підприємці Старого ринку прийшли під мерію після нічної трощі. ФОТО
Сьогодні, 08:57
Схожі новини
30 січня – яке сьогодні свято: народні прикмети і заборони 30 січня – яке сьогодні свято: народні прикмети і заборони
30 січень, 09:16
Свято 28 січня: що заборонено робити сьогодні Свято 28 січня: що заборонено робити сьогодні
28 січень, 09:10
21 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети 21 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
21 січень, 09:28
Святвечір напередодні Водохреща: що можна і не можна робити в цей день Святвечір напередодні Водохреща: що можна і не можна робити в цей день
18 січень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь приїдуть мисливці з Європи
Сьогодні, 09:32
 0
5 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
 0
У селі на Волині злодій викрав з будинку 27 тисяч гривень
Сьогодні, 09:09
 0
Курс валют у Луцьку на 5 лютого: долар і євро подешевшали
Сьогодні, 09:00
 0
Підприємці Старого ринку прийшли під мерію після нічної трощі. ФОТО
Сьогодні, 08:57
 0
Медіа
відео
1/8