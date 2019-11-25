У День святого Валентина на Волині можна буде одружитися уночі
Сьогодні, 17:32
У День святого Валентина, 14 лютого, на Волині пройде акція "Кохання поза часом" – шлюби реєструватимуть до 24:00.
Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції Україні.
Там оприлюднили список відділів державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, які визначені учасниками заходу «Кохання поза часом 2020», що відбудеться 14 лютого 2020 року.
Так, на Волині до ночі працюватимуть:
- Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів)
адреса: 43026, м. Луцьк, пр. Соборності, 18,
телефон: (0332) 71-44-37, 71-50-24, 71-33-45, 71-52-90, 71-35-11
електронна пошта: [email protected]
- Володимир-Волинський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(м.Львів)
адреса: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Івана Франка, 2а,
телефон: (03342) 2-28-06
електронна пошта: [email protected]
- Ковельський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)
адреса: 45000, м. Ковель, вул. Кармелюка, 4,
телефон: (03352) 5-94-17
електронна пошта: [email protected]
- Нововолинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)
адреса: 45400, м. Нововолинськ, пр. Дружби, 23,
телефон: (03344) 4-10-76
електронна пошта: [email protected]
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Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції Україні.
Там оприлюднили список відділів державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, які визначені учасниками заходу «Кохання поза часом 2020», що відбудеться 14 лютого 2020 року.
Так, на Волині до ночі працюватимуть:
- Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів)
адреса: 43026, м. Луцьк, пр. Соборності, 18,
телефон: (0332) 71-44-37, 71-50-24, 71-33-45, 71-52-90, 71-35-11
електронна пошта: [email protected]
- Володимир-Волинський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(м.Львів)
адреса: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Івана Франка, 2а,
телефон: (03342) 2-28-06
електронна пошта: [email protected]
- Ковельський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)
адреса: 45000, м. Ковель, вул. Кармелюка, 4,
телефон: (03352) 5-94-17
електронна пошта: [email protected]
- Нововолинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)
адреса: 45400, м. Нововолинськ, пр. Дружби, 23,
телефон: (03344) 4-10-76
електронна пошта: [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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