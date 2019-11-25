вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У День святого Валентина на Волині можна буде одружитися уночі

У День святого Валентина на Волині можна буде одружитися уночі
У День святого Валентина, 14 лютого, на Волині пройде акція "Кохання поза часом" – шлюби реєструватимуть до 24:00.

Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції Україні.

Там оприлюднили список відділів державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, які визначені учасниками заходу «Кохання поза часом 2020», що відбудеться 14 лютого 2020 року.

Так, на Волині до ночі працюватимуть:

- Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів)

адреса: 43026, м. Луцьк, пр. Соборності, 18,

телефон: (0332) 71-44-37, 71-50-24, 71-33-45, 71-52-90, 71-35-11
електронна пошта: [email protected]

- Володимир-Волинський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(м.Львів)
адреса: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Івана Франка, 2а,

телефон: (03342) 2-28-06
електронна пошта: [email protected]

- Ковельський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)
адреса: 45000, м. Ковель, вул. Кармелюка, 4,

телефон: (03352) 5-94-17

електронна пошта: [email protected]

- Нововолинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)

адреса: 45400, м. Нововолинськ, пр. Дружби, 23,

телефон: (03344) 4-10-76
електронна пошта: [email protected]

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День Валентина, одруження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після сутички на Старому ринку двох людей госпіталізували з черепно-мозковими травмами
Сьогодні, 18:10
На вулиці Конякіна у Луцьку з підвалу дістали мертвого чоловіка: особу встановлюють
Сьогодні, 17:56
У День святого Валентина на Волині можна буде одружитися уночі
Сьогодні, 17:32
2,96 проміле алкоголю: судили винуватця аварії, який у Нововолинську спричинив ДТП
Сьогодні, 17:17
Лучанин, який торгував контрафактною горілкою у парку, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 17:14
Схожі новини
Відома луцька художниця вийшла заміж. ФОТО Відома луцька художниця вийшла заміж. ФОТО
11 січень, 10:10
Якісні чоловічі плавки на Валентинів день – незвичайний подарунок коханому* Якісні чоловічі плавки на Валентинів день – незвичайний подарунок коханому*
02 січень, 23:46
Волинський священник розповів, чи можна одружуватись у високосний рік Волинський священник розповів, чи можна одружуватись у високосний рік
02 січень, 15:06
Де на Волині одружуються найбільше Де на Волині одружуються найбільше
25 листопад, 2019, 20:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці зможуть відновити втрачене посвідчення водія онлайн
Сьогодні, 18:30
 0
Луцькрада не повідомляла поліцію про наміри зносити Старий ринок. ОФІЦІЙНА ЗАЯВА
Сьогодні, 18:24
 0
На «Ягодині» у причепі автомобіля знайшли незадекларований одяг. ФОТО
Сьогодні, 18:15
 0
Після сутички на Старому ринку двох людей госпіталізували з черепно-мозковими травмами
Сьогодні, 18:10
 0
На вулиці Конякіна у Луцьку з підвалу дістали мертвого чоловіка: особу встановлюють
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8