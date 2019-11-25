У День святого Валентина на Волині можна буде одружитися уночі





Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції Україні.



Там оприлюднили список відділів державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, які визначені учасниками заходу «Кохання поза часом 2020», що відбудеться 14 лютого 2020 року.



Так, на Волині до ночі працюватимуть:



- Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів)



адреса: 43026, м. Луцьк, пр. Соборності, 18,



телефон: (0332) 71-44-37, 71-50-24, 71-33-45, 71-52-90, 71-35-11

електронна пошта:



- Володимир-Волинський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(м.Львів)

адреса: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Івана Франка, 2а,



телефон: (03342) 2-28-06

електронна пошта:



- Ковельський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)

адреса: 45000, м. Ковель, вул. Кармелюка, 4,



телефон: (03352) 5-94-17



електронна пошта:



- Нововолинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)



адреса: 45400, м. Нововолинськ, пр. Дружби, 23,



телефон: (03344) 4-10-76

електронна пошта:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У День святого Валентина, 14 лютого, на Волині пройде акція "Кохання поза часом" – шлюби реєструватимуть до 24:00.Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції Україні.Там оприлюднили список відділів державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, які визначені учасниками заходу «Кохання поза часом 2020», що відбудеться 14 лютого 2020 року.Так, на Волині до ночі працюватимуть:адреса: 43026, м. Луцьк, пр. Соборності, 18,телефон: (0332) 71-44-37, 71-50-24, 71-33-45, 71-52-90, 71-35-11електронна пошта: [email protected] адреса: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Івана Франка, 2а,телефон: (03342) 2-28-06електронна пошта: [email protected] адреса: 45000, м. Ковель, вул. Кармелюка, 4,телефон: (03352) 5-94-17електронна пошта: [email protected] адреса: 45400, м. Нововолинськ, пр. Дружби, 23,телефон: (03344) 4-10-76електронна пошта: [email protected]

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