На вулиці Конякіна у Луцьку з підвалу дістали мертвого чоловіка: особу встановлюють

У Луцьку на вулиці Конякіна з підвалу будинку № 9 дістали тіло мертвого чоловіка.Про цеповідомили очевидці. Факт підтвердили і у секторі комунікації поліції Волині.Розповіли, що сьогодні, 5 лютого, по обіді тіло у підвалі виявили комунальники. Вони і повідомили про це у поліцію. Ймовірно, тіло пролежало у підвалі тривалий час, бо почався процес розкладання.За попередньою інформацією, померлий - безхатько. Але його особу поки не встановили.На місці працює слідчо-оперативна група. Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи.