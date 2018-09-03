На вулиці Конякіна у Луцьку з підвалу дістали мертвого чоловіка: особу встановлюють
Сьогодні, 17:56
У Луцьку на вулиці Конякіна з підвалу будинку № 9 дістали тіло мертвого чоловіка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці. Факт підтвердили і у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що сьогодні, 5 лютого, по обіді тіло у підвалі виявили комунальники. Вони і повідомили про це у поліцію. Ймовірно, тіло пролежало у підвалі тривалий час, бо почався процес розкладання.
За попередньою інформацією, померлий - безхатько. Але його особу поки не встановили.
На місці працює слідчо-оперативна група. Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці. Факт підтвердили і у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що сьогодні, 5 лютого, по обіді тіло у підвалі виявили комунальники. Вони і повідомили про це у поліцію. Ймовірно, тіло пролежало у підвалі тривалий час, бо почався процес розкладання.
За попередньою інформацією, померлий - безхатько. Але його особу поки не встановили.
На місці працює слідчо-оперативна група. Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи.
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