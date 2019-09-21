Фонтан на Театральному майдані за майже 17 мільйонів зроблять до кінця року





Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.



Очільник «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк повідомив, що цьогоріч передали проектно-кошторисну документацію водоканалу на проведення капітального ремонту фонтану. Оголосили тендерні процедури для відбудови водограю відповідно до затвердженого проєкту.



Загалом на реалізацію проєкту спрямують 16 мільйонів 854 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затвердили програму капітального ремонту фонтану з влаштуванням комплексу рекреаційних споруд на Театральному майдані.Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.Очільник «Луцькводоканалу»повідомив, що цьогоріч передали проектно-кошторисну документацію водоканалу на проведення капітального ремонту фонтану. Оголосили тендерні процедури для відбудови водограю відповідно до затвердженого проєкту.Загалом на реалізацію проєкту спрямують 16 мільйонів 854 тисячі гривень.

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