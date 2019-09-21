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Фонтан на Театральному майдані за майже 17 мільйонів зроблять до кінця року

Фонтан на Театральному майдані за майже 17 мільйонів зроблять до кінця року
У Луцьку затвердили програму капітального ремонту фонтану з влаштуванням комплексу рекреаційних споруд на Театральному майдані.

Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.

Очільник «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк повідомив, що цьогоріч передали проектно-кошторисну документацію водоканалу на проведення капітального ремонту фонтану. Оголосили тендерні процедури для відбудови водограю відповідно до затвердженого проєкту.

Загалом на реалізацію проєкту спрямують 16 мільйонів 854 тисячі гривень.

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Теги: фонтан, Луцьк, Театральний майдан
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Коментарі 3
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Дуже нагальна потреба.Вже всі дороги зроблені,труби замінені,фасади сяють,школи і садки модернізовані,муніципальний транспорт "літає"...
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Дерибан продовжується!
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Щось дорогувато,як для фонтана....
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