Фонтан на Театральному майдані за майже 17 мільйонів зроблять до кінця року
Сьогодні, 09:35
У Луцьку затвердили програму капітального ремонту фонтану з влаштуванням комплексу рекреаційних споруд на Театральному майдані.
Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Очільник «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк повідомив, що цьогоріч передали проектно-кошторисну документацію водоканалу на проведення капітального ремонту фонтану. Оголосили тендерні процедури для відбудови водограю відповідно до затвердженого проєкту.
Загалом на реалізацію проєкту спрямують 16 мільйонів 854 тисячі гривень.
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Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Очільник «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк повідомив, що цьогоріч передали проектно-кошторисну документацію водоканалу на проведення капітального ремонту фонтану. Оголосили тендерні процедури для відбудови водограю відповідно до затвердженого проєкту.
Загалом на реалізацію проєкту спрямують 16 мільйонів 854 тисячі гривень.
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Коментарі 3
Дуже нагальна потреба.Вже всі дороги зроблені,труби замінені,фасади сяють,школи і садки модернізовані,муніципальний транспорт "літає"...
Дерибан продовжується!
Щось дорогувато,як для фонтана....
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