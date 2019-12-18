У Луцьку знайшли нових перевізників на три маршрути





Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.



Тепер маршрут №22а “Карбишева – с. Княгининок (Кам’янка)” обслуговуватиме ТзОВ “Санрайз”.



На маршруті №11 “Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)” працюватимуть ФОП Кашуба Т.І. та ФОП Михалюк Ю.П.



Маршрут №28 “Карбишева – Дружби Народів” обслуговуватиме ФОП Федік Л.Г.



Загалом договори діятимуть протягом одного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затвердили результати конкурсів на перевезення пасажирів. Йдеться про маршрути №22а, №11 та №28.Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.Тепер маршрут №22а “Карбишева – с. Княгининок (Кам’янка)” обслуговуватиме ТзОВ “Санрайз”.На маршруті №11 “Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)” працюватимуть ФОП Кашуба Т.І. та ФОП Михалюк Ю.П.Маршрут №28 “Карбишева – Дружби Народів” обслуговуватиме ФОП Федік Л.Г.Загалом договори діятимуть протягом одного року.

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