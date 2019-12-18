вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку знайшли нових перевізників на три маршрути

У Луцьку знайшли нових перевізників на три маршрути
У Луцьку затвердили результати конкурсів на перевезення пасажирів. Йдеться про маршрути №22а, №11 та №28.

Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.

Тепер маршрут №22а “Карбишева – с. Княгининок (Кам’янка)” обслуговуватиме ТзОВ “Санрайз”.

На маршруті №11 “Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)” працюватимуть ФОП Кашуба Т.І. та ФОП Михалюк Ю.П.

Маршрут №28 “Карбишева – Дружби Народів” обслуговуватиме ФОП Федік Л.Г.

Загалом договори діятимуть протягом одного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрути, перевізники, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на маршруті №9 – тимчасовий перевізник
Сьогодні, 10:05
Lutsk Fashion Weekend знову відбудеться на WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 09:55
У Луцьку знайшли нових перевізників на три маршрути
Сьогодні, 09:41
Фонтан на Театральному майдані за майже 17 мільйонів зроблять до кінця року
Сьогодні, 09:35
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
Сьогодні, 09:33
Схожі новини
Луцьких перевізників не допустили до конкурсу Луцьких перевізників не допустили до конкурсу
21 січень, 10:30
У Луцьку курсуватимуть маршрутки №3 У Луцьку курсуватимуть маршрутки №3
18 грудень, 2019, 14:35
Розповіли, чому у Луцьку курсує маршрут №28, з перевізником якого розірвали договір Розповіли, чому у Луцьку курсує маршрут №28, з перевізником якого розірвали договір
12 грудень, 2019, 11:00
Шантаж треба припинити, – луцький депутат про перевізників, що відмовилися вводити е-квиток Шантаж треба припинити, – луцький депутат про перевізників, що відмовилися вводити е-квиток
06 грудень, 2019, 17:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на маршруті №9 – тимчасовий перевізник
Сьогодні, 10:05
 0
Lutsk Fashion Weekend знову відбудеться на WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 09:55
 0
У Луцьку знайшли нових перевізників на три маршрути
Сьогодні, 09:41
 0
Фонтан на Театральному майдані за майже 17 мільйонів зроблять до кінця року
Сьогодні, 09:35
 0
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
Сьогодні, 09:33
 0
Медіа
відео
1/8