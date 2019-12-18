У Луцьку знайшли нових перевізників на три маршрути
Сьогодні, 09:41
У Луцьку затвердили результати конкурсів на перевезення пасажирів. Йдеться про маршрути №22а, №11 та №28.
Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Тепер маршрут №22а “Карбишева – с. Княгининок (Кам’янка)” обслуговуватиме ТзОВ “Санрайз”.
На маршруті №11 “Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)” працюватимуть ФОП Кашуба Т.І. та ФОП Михалюк Ю.П.
Маршрут №28 “Карбишева – Дружби Народів” обслуговуватиме ФОП Федік Л.Г.
Загалом договори діятимуть протягом одного року.
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Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Тепер маршрут №22а “Карбишева – с. Княгининок (Кам’янка)” обслуговуватиме ТзОВ “Санрайз”.
На маршруті №11 “Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)” працюватимуть ФОП Кашуба Т.І. та ФОП Михалюк Ю.П.
Маршрут №28 “Карбишева – Дружби Народів” обслуговуватиме ФОП Федік Л.Г.
Загалом договори діятимуть протягом одного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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